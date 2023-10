Rozpočtový schodok Británie v septembri klesol, patrí však k najvyšším

Londýn 20. októbra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal minulý mesiac pokles, napriek tomu to bol jeden z najvyšších schodkov za mesiac september za 30 rokov. Informovali o tom portály tradingeconomics a RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu.



Britský rozpočtový deficit dosiahol v septembri 14,3 miliardy libier (16,42 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 1,6 miliardy libier.



Výsledok bol tak podstatne lepší, než očakávali ekonómovia, keďže počítali s rastom deficitu na 19 miliárd libier. Na druhej strane, bol to stále šiesty najvyšší rozpočtový schodok za september od začatia sledovania príslušných údajov v roku 1993, pričom ho predstihli iba deficity za september v období pandémie nového koronavírusu a svetovej finančnej krízy.



Verejný dlh Británie dosiahol ku koncu septembra takmer 2,6 bilióna libier, čo predstavuje zhruba 97,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti septembru 2022 to znamená zvýšenie o 2,1 percentuálneho bodu.



(1 EUR = 0,87098 GBP)