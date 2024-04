Rozpočtový schodok Británie za rok 2023/2024 klesol

Londýn 23. apríla (TASR) - Rozpočtový schodok Británie zaznamenal za minulý fiškálny rok pokles, bol však omnoho vyšší, než sa očakávalo. Nemalou mierou sa pod to podpísal záverečný mesiac fiškálneho roka - marec. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad (ONS), ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Britský rozpočtový deficit dosiahol v marci 11,9 miliardy libier (13,78 miliardy eur), zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so schodkom na úrovni zhruba 10 miliárd libier. Navyše, aj schodky za január a február boli revidované smerom nahor, výsledkom čoho bol rozpočtový deficit za celý fiškálny rok na úrovni 120,7 miliardy libier.



Oproti fiškálnemu roku 2022/2023 to je o 7,6 miliardy libier menej, keď príjmy vzrástli o 6,6 miliardy na 90,6 miliardy libier a výdavky štátu zaznamenali pokles o 0,4 miliardy na 102,5 miliardy libier. Napriek zmierneniu deficitu bol však tento v porovnaní s odhadom Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) o 6,6 miliardy libier vyšší.



Verejný dlh Británie dosiahol ku koncu marca 98,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s marcom 2023 to predstavuje zvýšenie o 2,6 percentuálneho bodu.



(1 EUR = 0,86328 GBP)