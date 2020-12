Rozpočtový schodok Česka vzrástol na rekordných 341 miliárd korún

Praha 1. decembra (TASR) – Rozpočtový schodok Českej republiky sa v novembri vyšplhal na rekordných viac než 341 miliárd Kč. Uviedlo to v utorok české ministerstvo financií.



Podľa údajov ministerstva, na ktoré sa odvolal server novinky.cz, dosiahol rozpočtový schodok Česka v novembri 341,5 miliardy Kč (13,02 miliardy eur). To je o 67,5 miliardy Kč viac než pred mesiacom a najvyšší novembrový deficit od vzniku Českej republiky v roku 1993. Po očistení o európske peniaze predstavoval schodok koncom novembra 335,5 miliardy Kč.



Dôvodom je prepad vo výbere daní v dôsledku krízy spojenej s pandémiou nového koronavírusu. Navyše sa zvýšili výdavky na sociálne dávky.



Tohtoročný rozpočet pôvodne počítal s deficitom 40 miliárd Kč. Snemovňa následne schválila zvýšenie schodku v súvislosti s ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu najskôr na 300 miliárd Kč a neskôr dokonca na 500 miliárd Kč.



Podľa hlavného ekonóma ING Jakuba Seidlera sa však zdá, že rozpočet skončí s nižším než naposledy schváleným schodkom. „Novembrové údaje naznačujú, že celkový štátny deficit by mohol skončiť pod úrovňou 400 miliárd Kč," uviedol Seidler.