Rozpočtový schodok Francúzska bol vlani omnoho vyšší

Paríž 22. marca (TASR) - Francúzske ministerstvo financií očakáva, že rozpočtový schodok výrazne prekoná cieľ stanovený na tento rok, ak vláda neurobí potrebné kroky. Uviedol to koncom tohto týždňa francúzsky senátor Jean-Francois Husson. Informovala o tom agentúra Reuters.



Husson pre médiá uviedol, že už za rok 2023 bol rozpočtový schodok vyšší, než si stanovila na daný rok francúzska vláda. Cieľ bol na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), Husson však informoval, že schodok reálne dosiahol 5,6 % HDP. Potvrdiť by to mala správa, ktorú vláda zverejní na budúci týždeň. Vláda doteraz presné číslo nezverejnila a uvádzala iba toľko, že rozpočtový deficit bude "výrazne" vyšší, než si stanovila na začiatku minulého roka.



O 5,6-percentnom rozpočtovom schodku najskôr informoval francúzsky denník Les Echos. V reakcii na jeho informácie Husson, ktorý je členom finančného výboru Senátu, kontaktoval ministerstvo financií. To mu, ako uviedol, údaj potvrdilo.



Navyše upozornilo na riziko, že aj tohtoročný rozpočtový schodok môže byť podstatne vyšší, než si vláda stanovila na tento rok. Cieľom je v tomto roku dosiahnuť rozpočtový deficit na úrovni 4,4 % HDP, v skutočnosti však podľa ministerstva hrozí, že ak sa "neprijmú potrebné opatrenia," deficit sa v porovnaní s minulým rokom ešte zvýši, a to na 5,7 % HDP. Tieto odhady však neberú do úvahy škrty v objeme 10 miliárd eur, ktoré vláda medzitým oznámila, dodal Husson.