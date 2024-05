Rozpočtový schodok Nemecka by mal tento rok klesnúť na 1,75 % HDP

Berlín 6. mája (TASR) - Rozpočtový schodok Nemecka by mal tento rok klesnúť pod 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku by mal zaznamenať ďalší pokles, a to takmer o polovicu. Poukázali na to najnovšie prognózy Nemeckej rady pre stabilitu, ktorú citovala agentúra Reuters.



Nemecko by malo podľa rady zaznamenať tento rok rozpočtový schodok na úrovni 1,75 % HDP z minuloročnej úrovne 2,1 % HDP. V roku 2025 potom rada očakáva ďalší pokles na približne 1 % HDP.



Štrukturálny deficit dosiahne podľa odhadov rady v tomto roku približne 1,25 % HDP a aj v tomto prípade by malo dôjsť v nasledujúcom roku k poklesu. Rada ho v roku 2025 odhaduje na úrovni 0,75 % HDP. V ďalších dvoch rokoch však počíta s jeho miernym rastom a v roku 2028, čo je posledný rok v rámci prognózy rady, by deficit mal dosahovať približne 1 % HDP.



Nemecko tak v nasledujúcich rokoch nenaplní fiškálne pravidlá Európskej únie známe ako Pakt rastu a stability. Tie stanovujú v prípade štrukturálneho deficitu strop na úrovni 0,5 % HDP.