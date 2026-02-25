< sekcia Ekonomika
Rozpočtový schodok Nemecka v minulom roku dosiahol 1,7 % HDP
Deficit nemeckých verejných financií bol v minulom roku väčší, ako sa pôvodne predpokladalo.
Autor TASR
Wiesbaden 25. februára (TASR) - Deficit nemeckých verejných financií bol v minulom roku väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. Centrálna vláda, spolkové krajiny, obce a fondy sociálneho zabezpečenia vytvorili schodok, ktorý v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) predstavoval 2,7 %, rovnako ako v prechádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na spresnené údaje nemeckého štatistického úradu.
Podľa predbežných údajov štatistického úradu bol deficit za rok 2025 na úrovni 2,4 % HDP. Nemecká centrálna banka odhaduje, že schodok sa do roku 2027 vyšplhá na 4,5 % HDP vzhľadom na nový dlh, prostredníctvom ktorého plánuje vláda v Berlíne financovať ambiciózne projekty v oblasti obrany a infraštruktúry. V roku 2025 verejné výdavky v Nemecku prekročili príjmy o 119,1 miliardy eur. To znamená, že deficit bol približne o 4 miliardy eur vyšší ako v predchádzajúcom roku. Vo štvrtom štvrťroku 2025 sa HDP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,3 %, potvrdil štatistický úrad s tým, že motorom rastu boli najmä súkromná a vládna spotreba.
Nemecká ekonomika na konci minulého roka opäť rástla
Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) na konci minulého roka opäť rástol. Najväčšia európska ekonomika však v roku 2025 expandovala len mierne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a spolkového štatistického úradu Destatis.
Nemecký HDP vo 4. kvartáli 2025 po očistení o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi vzrástol o 0,3 % po stagnácii v 3. štvrťroku a poklese o 0,2 % v 2. kvartáli, uviedol Destatis a potvrdil svoj predbežný odhad z konca januára.
V medziročnom porovnaní HDP v poslednom kvartáli po očistení o cenové vplyvy stúpol o 0,6 % a po očistení o cenové a kalendárne vplyvy o 0,4 %.
„Takže rok 2025, ktorý bol rokom ekonomických výkyvov, sa skončil rastom ekonomického výkonu,“ uviedla šéfka Spolkového štatistického úradu Ruth Brandová. „Pozitívny vývoj primárne podporila konečná spotreba domácností a vlády. Výrazne však vzrástla aj tvorba hrubého fixného kapitálu v stavebníctve.“
Za celý rok 2025 si nemecká ekonomika polepšila o 0,2 % (po úprave o kalendárne vplyvy: +0,3 %) a len tesne sa vyhla tretiemu roku bez ekonomického rastu za sebou.
Celková konečná spotreba po očistení o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy medzikvartálne stúpla o 0,7 %. Vládna konečná spotreba rástla rýchlejšie (+1,1 %) než spotreba súkromných domácností (+0,5 %).
Tvorba hrubého fixného kapitálu v stavebníctve sa oproti 3. štvrťroku 2025 výrazne zvýšila (+1,6 %). K rastu ekonomiky v poslednom kvartáli opäť neprispel zahraničný obchod, keď export tovarov a služieb klesol o 0,6 %, pričom vývoz tovarov sa znížil o 0,4 % a služieb o 1,2 %. Dovoz tovarov a služieb sa takisto znížil, ale jeho pokles (-0,3 %) bol miernejší než pri exporte. Import služieb padol o 1,5 %, zatiaľ čo dovoz tovarov mierne vzrástol (+0,2 %).
