Rozpočtový schodok Rakúska by mal do roku 2029 klesnúť na 3,2 % HDP

Viedeň 17. júla (TASR) - Deficit rakúskych verejných financií by mal postupne klesnúť zo 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2024 na 3,2 % do roku 2029. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na strednodobú prognózu viedenského Inštitútu pre pokročilé štúdie (IHS).



Dlhové pravidlá Európskej únie (EÚ) stanovujú pre rozpočtové schodky členských štátov limit na úrovni 3 % HDP. IHS predpovedá na tento rok deficit vo výške 4,4 %. Štátny rozpočet na rok 2025 a rozpočtový plán na rok 2026 podľa vlády vo Viedni počíta v danom období s konsolidačnými opatreniami v celkovej výške 8,7 miliardy eur.



IHS vo svojej prognóze predpokladá, že deficit verejných financií v budúcom roku v prípade zachovania „prísnej rozpočtovej disciplíny“ klesne na 4,1 % HDP. Podľa výskumníkov sú potrebné „ambicióznejšie štrukturálne reformy a hospodárska politika zameraná na zvýšenie potenciálneho rastu“, aby sa deficit „výrazne a udržateľne dostal pod maastrichtskú hranicu 3,0 %, a to napriek citeľnému nárastu rozpočtového zaťaženia v dôsledku demografických faktorov“.



Na to, aby sa odhad vývoja deficitu naplnil, musí aj rakúska ekonomika do roku 2029 rásť v súlade so súčasnými prognózami, upozornil IHS. Za hlavné riziká, ktoré ohrozujú znižovanie rozpočtového schodku, viedenský inštitút považuje nestálu hospodársku politiku USA, možné zvýšenie ciel a geopolitické napätie.