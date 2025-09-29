< sekcia Ekonomika
Rozpočtový schodok Ruska by mal byť v roku 2026 45,5 miliardy USD
V roku 2027 sa očakáva deficit vo výške 3,186 bilióna RUB a v roku 2028 na úrovni 3,514 bilióna RUB.
Autor TASR
Moskva 29. septembra (TASR) - Rozpočtový schodok Ruskej federácie by mal v budúcom roku dosiahnuť 3,786 bilióna rubľov (45,5 miliardy USD, 38,98 miliardy eur). Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý predložilo parlamentu v pondelok ruské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
V roku 2027 sa očakáva deficit vo výške 3,186 bilióna RUB a v roku 2028 na úrovni 3,514 bilióna RUB. Podľa skorších údajov ministerstva financií dosiahne schodok federálneho rozpočtu v roku 2026 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2027 1,2 % HDP a v roku 2028 1,3 % HDP. Výdavky federálneho rozpočtu sa predpokladajú na úrovni 44,1 bilióna RUB v roku 2026, 46 biliónov RUB v roku 2027 a 49,4 bilióna RUB v roku 2028. Príjmy štátneho rozpočtu by mali v roku 2026 dosiahnuť 40,3 bilióna RUB, v roku 2027 42,9 bilióna RUB a v roku 2028 45,9 bilióna RUB.
(1 EUR = 1,1672 USD)
V roku 2027 sa očakáva deficit vo výške 3,186 bilióna RUB a v roku 2028 na úrovni 3,514 bilióna RUB. Podľa skorších údajov ministerstva financií dosiahne schodok federálneho rozpočtu v roku 2026 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2027 1,2 % HDP a v roku 2028 1,3 % HDP. Výdavky federálneho rozpočtu sa predpokladajú na úrovni 44,1 bilióna RUB v roku 2026, 46 biliónov RUB v roku 2027 a 49,4 bilióna RUB v roku 2028. Príjmy štátneho rozpočtu by mali v roku 2026 dosiahnuť 40,3 bilióna RUB, v roku 2027 42,9 bilióna RUB a v roku 2028 45,9 bilióna RUB.
(1 EUR = 1,1672 USD)