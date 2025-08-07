< sekcia Ekonomika
Rozpočtový schodok Ruska za 7 mesiacov výrazne prekonal celoročný cieľ
Ministerstvo uviedlo, že výdavky za obdobie od januára do konca júla dosiahli 25,19 bilióna rubľov - to je o 20,8 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.
Autor TASR
Moskva 7. augusta (TASR) - Rusko zaznamenalo za sedem mesiacov rozpočtový deficit, ktorým prekročilo cieľ stanovený na celý rok o viac než štvrtinu. Ukázali to vo štvrtok zverejnené najnovšie údaje ruského ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ministerstvo financií zverejnilo, že od januára do konca júla zaznamenalo Rusko rozpočtový schodok na úrovni 4,9 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 61,44 miliardy USD (52,77 miliardy eur). To znamená 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Rusko si pritom stanovilo, že za tento rok dosiahne rozpočtový schodok 1,7 % HDP. Tento cieľ stanovilo v apríli, pričom pred tým počítalo so schodkom na úrovni 0,5 % HDP. Vtedy ministerstvo financií ako dôvod zhoršenia prognózy vývoja rozpočtového schodku uviedlo klesajúce ceny ropy a colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ministerstvo uviedlo, že výdavky za obdobie od januára do konca júla dosiahli 25,19 bilióna rubľov. To je o 20,8 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Na druhej strane, príjmy do štátneho rozpočtu vzrástli iba o 2,8 % na 20,32 bilióna rubľov.
Ruský denník Vedomosti citoval zdroj z ministerstva financií, podľa ktorého ministerstvo plánuje na jeseň ďalšiu revíziu tohtoročného rozpočtu. Podrobnosti však neuviedol.
Na druhej strane, Rusko zaznamenalo k 6. augustu defláciu tretí týždeň po sebe. To zvyšuje šance, že ruská centrálna banka aj na ďalšom zasadnutí v septembri zníži kľúčovú úrokovú sadzbu. Naposledy tak urobila 25. júla, keď hlavnú úrokovú sadzbu znížila o 200 bázických bodov na 18 %. Ďalšia redukcia sadzieb by tak mohla zrýchliť v súčasnosti slabý rast ruskej ekonomiky.
(1 EUR = 1,1643 USD)
