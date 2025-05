Rozpočtový schodok Ruska za štyri mesiace vzrástol na dvojnásobok

Moskva 7. mája (TASR) - Rozpočtový deficit Ruska dosiahol za prvé štyri mesiace tohto roka viac než 3 bilióny rubľov, čo v percentuálnom vyjadrení k hrubému domácemu produktu (HDP) predstavuje viac než dvojnásobok schodku za rovnaké obdobie minulého roka. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje ruského ministerstva financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa ministerstva financií dosiahol rozpočtový deficit Ruskej federácie za obdobie január - apríl 3,2 bilióna rubľov, čo predstavuje 39,6 miliardy USD (34,86 miliardy eur). V percentuálnom vyjadrení to znamená 1,5 % HDP.



Schodok sa tak medziročne zvýšil viac než dvojnásobne, keď za prvé štyri mesiace minulého roka dosiahol rozpočtový deficit 0,6 % HDP. Čiastočne sa pod to podpísali zálohové platby vládnych kontraktov a čiastočne pokles príjmov z predaja ropy a plynu. Fiškálne výdavky vzrástli za sledované obdobie medziročne o 21 % a príjmy do štátneho rozpočtu o 5 %.



Ministerstvo financií zároveň zverejnilo, že príjmy z predaja ropy a plynu za prvé štyri mesiace roka klesli medziročne o 10,3 % a za samotný apríl o 12 %. Dôvodom bol pokles cien ropy. Na druhej strane, príjmy Ruska z iných ako energetických sektorov vzrástli, a to o 13,5 %.



Ministerstvo okrem toho zhoršilo odhad vývoja rozpočtového schodku na tento rok. Pôvodne počítalo na rok 2025 s deficitom vo výške 0,5 % HDP, najnovšie ho však upravilo na 1,7 % HDP. K úprave pristúpilo po tom, ako v dôsledku nízkych cien ropy zhoršilo výhľad príjmov z predaja ropy a plynu o 24 % na 8,32 bilióna rubľov. Pôvodne počítalo s tým, že tento rok získa z predaja týchto komodít do rozpočtu 10,94 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,136 USD)