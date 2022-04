Rozpočtový schodok Španielska klesol vlani pod 8 %

Madrid 2. apríla (TASR) - Rozpočtový deficit Španielska klesol v minulom roku výraznejšie, než odhadovala vláda. Madrid zároveň počíta s ďalšou redukciou schodku v tomto roku, a to aj napriek súčasným náročným podmienkam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa najnovších údajov španielskeho ministerstva rozpočtu dosiahol rozpočtový deficit Španielska v minulom roku 6,76 % hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2020 predstavoval schodok vyše 10 % HDP a vláda očakávala jeho pokles v roku 2021 na 8,4 % HDP, povedala koncom týždňa ministerka pre rozpočet María Jesús Monterová.



Podľa Monterovej by kabinet mal v súčasnosti zvládnuť zníženie rozpočtového schodku na 5 % HDP, čo je úroveň, ktorú si vláda na tento rok stanovila. "Nižší než pôvodne predpokladaný deficit za rok 2021 nám umožňuje lepšie čeliť výzvam, ktoré predstavuje vojna na Ukrajine," dodala.



Invázia Ruska na Ukrajinu koncom februára a následné sankcie voči Rusku zo strany západných štátov vyhnali ceny energií v celej Európe na rekordné úrovne. To sa odrazilo na prudkom zrýchlení inflácie a poklese nálady podnikateľov aj spotrebiteľov.



Nižší než pôvodne predpokladaný rozpočtový deficit za minulý rok pripisuje španielska vláda najmä vlaňajšiemu lepšiemu vývoju ekonomiky. Tá sa rýchlo zotavila z prepadu v roku 2020 spôsobeného pandémiou nového koronavírusu.



Inflácia v Španielsku dosiahla v minulom roku 6,5 %, najmä v dôsledku prudkého rastu cien elektrickej energie. Tie sa zvýšili vlani o 72 %. Spotrebiteľské ceny pokračovali v raste ďalej a v marci zaznamenali medziročný rast o 9,8 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie od roku 1985.



Španielsko sa pripravuje na revíziu odhadu vývoja ekonomiky v tomto roku, keďže do pôvodných očakávaní vstúpila vojna na Ukrajine. K revízii prognózy by malo dôjsť do konca apríla. Vláda však už predbežne uviedla, že nepočíta so 7-percentným rastom, aký si pôvodne na tento rok stanovila.