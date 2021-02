Rozpočtový schodok USA vyskočil v januári na rekordných 163 mld. USD

Washington 10. februára (TASR) - Rozpočtový deficit USA dosiahol v januári 163 miliárd USD (134,41 miliardy eur). To znamená rekord za daný mesiac a v porovnaní s januárom minulého roka rast o 130 miliárd USD. Pod prudké zvýšenie rozpočtového schodku sa podľa agentúry Reuters podpísalo ďalšie kolo pomoci v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Príjmy do rozpočtu sa síce v januári medziročne zvýšili, ich rast bol však v porovnaní s rastom výdavkov minimálny. Príjmy vzrástli o 3 %, zatiaľ čo výdavky vyskočili o 35 %.



Januárový schodok by bol ešte vyšší, ak by sa časť finančnej podpory určenej na pomoc v dôsledku koronakrízy nevyplatila už v decembri. Takto sa v poslednom mesiaci minulého roka vyplatilo 44 miliárd USD.



Za prvé štyri mesiace súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v októbri, dosiahol rozpočtový schodok USA rekordných 735,7 miliardy USD. To znamená medziročný rast o 89 %. Príjmy sa za toto obdobie zvýšili o 1 %, výdavky však až o 23 %.



(1 EUR = 1,2127 USD)