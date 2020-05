Rozpočtový schodok USA vzrástol pre pandémiu na takmer 740 mld. USD

Washington 13. mája (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v apríli rekordný rozpočtový deficit, keď v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesli príjmy do štátneho rozpočtu a z rovnakého dôvodu vláda prudko zvýšila výdavky.



Ministerstvo financií v utorok (12. 5.) oznámilo, že rozpočtový schodok dosiahol v apríli 738 miliárd USD (679,68 miliardy eur). Ako dodalo, sú to prvé údaje, ktoré poukázali na rozsah vládnych výdavkov s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu a podporiť ekonomiku. Na porovnanie, ako uviedla agentúra Reuters, predchádzajúci rekord v prípade rozpočtového schodku zaznamenali USA vo februári tohto roka, keď dosiahol 235 miliárd USD.



Výdavky za apríl predstavovali 980 miliárd USD, čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 604 miliárd USD. Príjmy dosiahli 242 miliárd USD. To je zasa o 294 miliárd USD menej než v apríli minulého roka, keďže firmám a jednotlivcom sa umožnil odklad viacerých daní.



"Je to skutočne neuveriteľné číslo. Nikdy som nepredpokladal, že také niekedy zaznamenáme," povedal novinárom jeden z predstaviteľov ministerstva financií.



Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v októbri, dosiahol rozpočtový schodok USA 1,48 bilióna USD. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka zaznamenali Spojené štáty schodok 531 miliárd USD. Aj v tomto prípade najnovšie údaje vysoko prekonali predchádzajúci rekord na úrovni 870 miliárd USD. Ten bol zaznamenaný v apríli 2011.



(1 EUR = 1,0858 USD)