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Rozpočtový schodok Veľkej Británie dosiahol v máji 23,3 miliardy GBP
To predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o 30 %.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 19. júna (TASR) - Rozpočtový schodok Veľkej Británie sa v máji vyšplhal na 23,3 miliardy libier (26,89 miliardy eur ), čo predstavuje v medziročnom porovnaní nárast o 30 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v piatok zverejnila najnovšie údaje britského štatistického úradu (ONS)
V marci britská vláda predpovedala, že deficit verejných financií za celý rozpočtový rok 2026/27 klesne na 115,5 miliardy GBP alebo 3,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny z úrovne 4,3 % v predchádzajúcom rozpočtovom roku. V dôsledku vojny na Blízkom východe sa však výhľad zhoršil a náklady na obsluhu verejného dlhu vzrástli.
Podľa skorších údajov štatistického úradu sa britská ekonomika v apríli zmenšila o 0,1 % po tom, ako HDP ešte v marci vzrástol o 0,3 %. Rastúce ceny energií vyvolané vojnou na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, znovu rozdúchali inflačné tlaky a ohrozujú hospodársky rast. Slabý ekonomický výsledok za apríl je ďalším neúspechom britského premiéra Keira Starmera, ktorý čelí výzvam na odstúpenie.
„Pred konfliktom na Blízkom východe bol rast vyšší, ako sa očakávalo, a inflácia klesala,“ uviedla ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na údaje za apríl. „Toto nie je vojna, ktorú sme chceli alebo sme sa do nej zapojili, ale vojna, ktorá bude mať vplyv na našu domácu scénu,“ poznamenala.
(1 EUR = 0,86638 GBP)
Maloobchodné tržby v Británii sa v máji zotavili
Po aprílovom poklese sa tržby v britskom maloobchode v máji zotavili. Naďalej však pokračujú vo výkyvoch, keďže od januára sa mesiace s rastom a poklesom tržieb pravidelne striedajú. Údaje britského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Maloobchodné tržby v Británii vzrástli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 % po tom, ako v apríli o 1 % klesli. Od začiatku roka sa zatiaľ britskému maloobchodu nepodarilo zaznamenať dva rastové mesiace po sebe, keď v januári tržby vzrástli, vo februári klesli a v marci opäť vzrástli.
Májový rast však vykázal pozitívne čísla, keďže analytici počítali s podstatne miernejším zotavením. Odhadovali, že v máji sa maloobchodné tržby zvýšia iba o 0,5 %. Výsledok poukazujúci na rast tržieb o viac než 1 % je najlepší od januára tohto roka, v ktorom sa zvýšili o 1,9 %.
Výrazne sa pod to podpísal vývoj tržieb mimo kamenných prevádzok. Ten vzrástol o 6,1 %, čo je najvýraznejšie medzimesačné tempo rastu v tomto segmente od februára minulého roka.
V marci britská vláda predpovedala, že deficit verejných financií za celý rozpočtový rok 2026/27 klesne na 115,5 miliardy GBP alebo 3,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny z úrovne 4,3 % v predchádzajúcom rozpočtovom roku. V dôsledku vojny na Blízkom východe sa však výhľad zhoršil a náklady na obsluhu verejného dlhu vzrástli.
Podľa skorších údajov štatistického úradu sa britská ekonomika v apríli zmenšila o 0,1 % po tom, ako HDP ešte v marci vzrástol o 0,3 %. Rastúce ceny energií vyvolané vojnou na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, znovu rozdúchali inflačné tlaky a ohrozujú hospodársky rast. Slabý ekonomický výsledok za apríl je ďalším neúspechom britského premiéra Keira Starmera, ktorý čelí výzvam na odstúpenie.
„Pred konfliktom na Blízkom východe bol rast vyšší, ako sa očakávalo, a inflácia klesala,“ uviedla ministerka financií Rachel Reevesová v reakcii na údaje za apríl. „Toto nie je vojna, ktorú sme chceli alebo sme sa do nej zapojili, ale vojna, ktorá bude mať vplyv na našu domácu scénu,“ poznamenala.
(1 EUR = 0,86638 GBP)
Maloobchodné tržby v Británii sa v máji zotavili
Po aprílovom poklese sa tržby v britskom maloobchode v máji zotavili. Naďalej však pokračujú vo výkyvoch, keďže od januára sa mesiace s rastom a poklesom tržieb pravidelne striedajú. Údaje britského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Maloobchodné tržby v Británii vzrástli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 % po tom, ako v apríli o 1 % klesli. Od začiatku roka sa zatiaľ britskému maloobchodu nepodarilo zaznamenať dva rastové mesiace po sebe, keď v januári tržby vzrástli, vo februári klesli a v marci opäť vzrástli.
Májový rast však vykázal pozitívne čísla, keďže analytici počítali s podstatne miernejším zotavením. Odhadovali, že v máji sa maloobchodné tržby zvýšia iba o 0,5 %. Výsledok poukazujúci na rast tržieb o viac než 1 % je najlepší od januára tohto roka, v ktorom sa zvýšili o 1,9 %.
Výrazne sa pod to podpísal vývoj tržieb mimo kamenných prevádzok. Ten vzrástol o 6,1 %, čo je najvýraznejšie medzimesačné tempo rastu v tomto segmente od februára minulého roka.