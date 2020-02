Rozpočtový summit EÚ sa končil bez dosiahnutia kompromisu

Brusel 21. februára (TASR) - Neoficiálne technické návrhy Európskej komisie (EK) nepresvedčili hlavy vlád a štátov EÚ, ktorí sa pokúsia dohodnúť na podobe dlhodobého rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027 v neskoršom termíne. Dvojdňový rozpočtový summit sa v piatok večer skončil bez dosiahnutia konsenzu.



Návrhy eurokomisie ubrali z vedy a výskumu, zrušili program vojenskej mobility a snažili sa vyjsť v ústrety všetkým skupinám členských krajín EÚ.



Podľa týždenníka Politico neoficiálny dokument s návrhom, ako ušetriť desať miliárd eur v sedemročnom rozpočte, vychádza z návrhu, ktorý ešte minulý týždeň predložil predseda Európskej rady Charles Michel, obsahuje však niekoľko kľúčových ústupkov pre všetky strany.



Krajiny, ktoré profitujú z rabatov, úľav z odvodov do spoločného rozpočtu, by si tento korekčný mechanizmus mali udržať. Francúzsky prezident Emmanuel Macron by sa mohol vrátiť domov a pochváliť, že v porovnaní s predchádzajúcim návrhom Michela získal ďalšie zdroje pre poľnohospodárstvo.



Členské krajiny zo strednej a južnej Európy by mali získať o niečo viac prostriedkov na súdržnosť a aj nové zdroje cez Fond spravodlivej tranzície (JTF) spojený s prechodom na ekologické hospodárstvo.



Sklamaní však môžu byť navrhovatelia modernejšieho eurorozpočtu, lebo eurokomisia navrhla škrty vo vlastnom vedeckom a výskumnom programe Horizont, ako aj vo vesmírno-obrannom programe. Suma vyčlenená pre program Horizont je na úrovni 80 miliárd eur, hoci Michelov návrh predpokladal sumu 80,9 miliardy eur.



Komisia ubrala aj z programu geopolitickejšej EÚ, lebo škrty sa dotkli aj nástroja susedskej politiky a programov medzinárodného rozvoja a spolupráce.



Na druhej strane je viditeľná snaha viac podporiť klimatickú politiku EÚ, keďže nový dokument navrhuje do roku 2027 zvýšiť podiel výdavkov súvisiacich so zmenami klímy na 27 až 30 percent. Doterajší návrh predpokladal vyčleniť štvrtinu eurorozpočtu na výdavky súvisiace s bojom proti klimatickým zmenám a na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.



