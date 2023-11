Rozpočtový výbor Bundestagu prerokuje návrh štátneho rozpočtu na 2024

Berlín 15. novembra (TASR) - Rozpočtový výbor dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag) vo štvrtok (16. 11.) podľa plánu prerokuje návrh budúcoročného štátneho rozpočtu z dielne ministra financií Christiana Lindnera. Diskusia sa uskutoční napriek stredajšiemu rozhodnutiu ústavného súdu, ktoré spôsobilo, že vo financovaní klimatických projektov vznikol výpadok vo výške 60 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predstavitelia vládnej koalície v stredu uviedli, že rozhodnutie ústavného súdu neovplyvní bežné rozpočty jednotlivých ministerstiev. Federálny rozpočet na rok 2024 tak má byť prijatý podľa plánu. Na základe skúseností však možno predpokladať, že štvrtkové, tzv. "vyrovnávacie" zasadnutie výboru prinesie rôzne zmeny a o najspornejších otázkach sa bude rokovať dlho do noci alebo až do nasledujúceho rána. Bundestag potom bude o návrhu rozpočtu definitívne hlasovať v týždni od 27. novembra do 1. decembra.