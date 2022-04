Rozpracované predaje domov v USA klesli v marci piaty mesiac po sebe

Washington 27. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali kontrakty na kúpu domu, klesol aj v marci, piaty mesiac po sebe. Tempo poklesu sa však v porovnaní s vývojom vo februári výrazne zmiernilo a údaje boli lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Uviedla to v stredu Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). Informoval o tom server RTTNews.



Podľa NAR klesol index rozpracovaných predajov domov v USA v marci medzimesačne o 1,2 % na 103,7 bodu. Vo februári pokles dosiahol 4 %. Rozsah poklesu bol miernejší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali s poklesom o 1,6 %.



Rozpracované predaje tak naznačujú, ako sa bude realitný trh vyvíjať v nasledujúcom období. Medzi podpisom zmluvy a dokončením predaja totiž ubehnú niekedy štyri, prípadne až šesť týždňov. Podľa analytikov sa pod pokračujúci pokles rozpracovaných predajov do veľkej miery podpísali vyššie úrokové sadzby hypoték.



Z oblastí v USA najviac klesol počet ľudí, ktorí podpísali kontrakty na kúpu domu, na Stredozápade. Pokles v tejto oblasti dosiahol 6,1 %. V oblasti Juh sa rozpracované predaje znížili o 0,9 % a na Západe o 0,2 %. Úplne opačne sa trh vyvíjal na Severovýchode USA, kde rozpracované predaje vzrástli, a to o 4 %.