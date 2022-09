Rozpracované predaje domov v USA klesli v auguste viac, než sa čakalo

Washington 28. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, klesol aj v auguste, už tretí mesiac po sebe, pričom tempo poklesu prekonalo očakávania. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Asociácie realitných maklérov (NAR). Informoval o tom server RTTNews.



Ako oznámila NAR, jej index rozpracovaných predajov domov v USA klesol v auguste medzimesačne o 2 % na 88,4 bodu. Tempo poklesu sa tak v porovnaní s vývojom v júli výrazne zrýchlilo, keď v júli index klesol po revízii smerom nahor o 0,6 % na 90,2 bodu. V porovnaní s augustom minulého roka klesol index rozpracovaných predajov domov o 24,2 %.



Augustový vývoj zaostal za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s poklesom indexu o 1,4 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného poklesu za júl na úrovni 1 %. Najnovšie údaje tak naznačujú horší vývoj predaja v nasledujúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja ubehnú totiž väčšinou štyri, v niektorých prípadoch šesť týždňov.



"Kúpu domu ovplyvňuje vývoj úrokových sadzieb na hypotékach, či smerom nahor alebo nadol. Súčasné vysoké úroky prirodzene zasiahli do záujmu o kúpu nehnuteľností," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun.



Pod výrazný pokles rozpracovaných predajov domov sa najviac podpísal vývoj v stredozápadnej a severovýchodnej oblasti USA. V prvom prípade rozpracované predaje klesli o 5,2 % a v druhom o 3,4 %. Pokles zaznamenali aj v oblasti juh, avšak miernejší, a to o 0,9 %. Jediným regiónom, kde sa rozpracované predaje zvýšili, bol západ, pričom rast dosiahol 1,4 %.



Vzhľadom na súčasný vývoj úrokových sadzieb a slabšiu ekonomickú aktivitu NAR uviedla, že očakáva tento rok prepad predaja starších domov o 15,2 %. Ešte výraznejší pokles odhaduje pri nových domoch, kde predaj podľa NAR klesne v roku 2022 o 20,9 %.