Rozpracované predaje domov v USA minulý mesiac výrazne vzrástli

Washington 27. marca (TASR) - Po tom, ako v januári vykázali prepad na historické minimum, zaznamenali rozpracované predaje domov v USA vo februári výrazný rast. Uviedla to vo štvrtok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.



NAR oznámila, že index rozpracovaných predajov domov vzrástol vo februári o 2 % na 72 bodov. Na porovnanie, v januári sa prepadol o 4,6 % na 70,6 bodu, čo bola najnižšia úroveň indexu v histórii meraní. Februárové údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom indexu o 1,5 %.



Asociácia však dodala, že počet rozpracovaných predajov domov naďalej zotrváva na nízkej úrovni. „Aj keď sú údaje za mesiac lepšie než na začiatku roka, počet podpísaných kontraktov na kúpu domu je stále hlboko pod historickým priemerom,“ povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Zároveň dodal, že ponuke aj dopytu by pomohlo výraznejšie zníženie úrokov na hypotekárnych úveroch.



Z geografického hľadiska k rastu počtu rozpracovaných predajov domov v USA prispela najmä oblasť Juhu. Tento región zaznamenal rast počtu podpísaných kontraktov o 6,2 %. Rast zaznamenal aj Stredozápad, a to o 0,7 %. Naopak, na Severovýchode index rozpracovaných predajov domov klesol o 0,9 % a v oblasti Západ sa prepadol o 3 %.