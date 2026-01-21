< sekcia Ekonomika
Rozpracované predaje domov v USA sa v závere roka prepadli o desatinu
Index rozpracovaných predajov domov dosiahol v decembri 71,8 bodu, čo predstavuje pokles o 9,3 %.
Autor TASR
Washington 21. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, zaznamenal v poslednom mesiaci minulého roka výrazný pokles, pričom jeho rozsah prekonal očakávania trhov. Uviedla to v stredu Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.
Index rozpracovaných predajov domov dosiahol v decembri 71,8 bodu, čo predstavuje pokles o 9,3 %. V novembri sa zvýšil o 3,3 % na 79,2 bodu. Výsledok bol omnoho horší, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali s poklesom indexu iba o 3,3 %. Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynie štyri až šesť týždňov.
„Napriek niekoľkým mesiacom s pozitívnymi údajmi tento výsledok ukazuje, že sektor bývania zatiaľ ešte nie je za vodou,“ komentoval údaje za december hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Podľa neho budú rozhodujúce ďalšie mesiace, ktoré ukážu, či decembrový vývoj bol iba jednorazovou záležitosťou alebo začiatkom trendu.
Rozpracované predaje klesli vo všetkých štyroch regiónoch, pričom najvýraznejšie na Stredozápade. Tam sa prepadli o 14,9 %. Dvojciferný pokles zaznamenali aj v regióne Západ a na Severovýchode, kde klesli o 13,3 %, respektíve o 11 %. Najslabšie tempo poklesu rozpracovaných predajov zaznamenal región Juh, a to o 4 %.
