Rozpracované predaje domov v USA v decembri nečakane prudko klesli

Washington 30. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, v decembri 2024 nečakane prudko klesol. To naznačuje, že vyššie sadzby z hypoték zasiahli niektorých kupujúcich. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg a portálu RTTNews.



Podľa údajov NAR sa index rozpracovaných predajov domov v decembri 2024 znížil o 5,5 % na 74,2 bodu po revidovanom náraste o 1,6 % na 78,5 bodu v novembri. Ekonómovia pritom očakávali, že sa predaj domov v decembri zvýši o 0,4 % po pôvodnom náraste o 2,2 % v predchádzajúcom mesiaci.



Rozpracované kontrakty na kúpu rezidenčných nehnuteľností sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá štyri až šesť týždňov od podpisu zmluvy.



"Po štyroch po sebe nasledujúcich mesiacoch nárastu podpisovaných zmlúv nie je krok späť vítanou správou, ale nie je to úplne prekvapujúce," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun.



Decembrový pokles očakávaného predaja domov odrážal jeho zníženie vo všetkých hlavných regiónoch USA, pričom zvlášť prudko klesol na západe (-10,3 %) a severovýchode (-8,1 %) USA. Citeľne sa znížil aj na Stredozápade (-4,9 %) a na juhu (-2,7 %).



"Zmluvná aktivita klesla viac v regiónoch s vysokými cenami - na severovýchode a na západe, kde zvýšené sadzby hypoték výrazne zhoršili dostupnosť," povedal Yun.



Sadzba na populárnych hypotékach s fixnou sadzbou na 30 rokov sa podľa Asociácie hypotekárnych bankárov vyšplhala späť nad 7 %. V medziročnom porovnaní sa index mapujúci očakávaný predaj domov vlani v decembri znížil o 5 %.