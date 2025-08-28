Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rozpracované predaje domov v USA v júli klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

NAR uviedla, že index rozpracovaných predajov domov klesol v júli o 0,4 % na 71,7 bodu.

Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, pokračoval v júli v poklese, pričom jeho tempo bolo výraznejšie, než sa čakalo. Uviedla to vo štvrtok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.

NAR uviedla, že index rozpracovaných predajov domov klesol v júli o 0,4 % na 71,7 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že pokles dosiahne iba 0,1 %. Na druhej strane, rozsah poklesu sa zmiernil, keďže v júni dosiahol 0,8 %. Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynú štyri až šesť týždňov.

Za vyšším než očakávaným poklesom rozpracovaných predajov domov v USA je najmä vývoj v oblasti Stredozápad. V tejto oblasti klesli rozpracované predaje domov o 4 %. Pokles zaznamenali aj v oblastiach Severovýchod a Juh. V prvom prípade pokles dosiahol 0,6 % a v druhom 0,1 %.

Výraznejšiemu celkovému poklesu zabránil vývoj v oblasti Západ. Tam sa rozpracované predaje domov zvýšili, a to o 3,7 %.

V medziročnom porovnaní sa však situácia v tejto oblasti vyvíjala pozitívne. Rozpracované predaje domov v USA sa v porovnaní s júlom minulého roka zvýšili o 0,7 %.
