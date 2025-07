Rozpracované predaje domov v USA v júni nečakane klesli

Washington 30. júla (TASR) - Po májovom raste sa v júni počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, opätovne znížil. Je to nečakaný výsledok, keďže ekonómovia počítali s ďalším rastom. Uviedla to v stredu Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.



NAR uviedla, že index rozpracovaných predajov domov klesol v júni o 0,8 % na 72 bodov po májovom raste o 1,8 % na 72,6 bodu. Ekonómovia očakávali, že index opäť vzrastie, aj keď slabším tempom, a to o 0,2 %.



Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynú štyri až šesť týždňov.



Za nečakaným poklesom rozpracovaných predajov domov v USA je najmä vývoj v oblasti Západ. V tomto regióne klesli rozpracované predaje o 3,9 %. Pokles zaznamenali aj v oblastiach Stredozápad a Juh, konkrétne o 0,8 % a 0,7 %. Jediný región, ktorý zaznamenal rast rozpracovaných predajov domov, bol Severovýchod, kde tieto predaje vzrástli o 2,1 %.