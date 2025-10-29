< sekcia Ekonomika
Rozpracované predaje domov v USA v septembri nečakane stagnovali
Index rozpracovaných predajov domov dosiahol v septembri 74,8 bodu, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Washington 29. októbra (TASR) - Po augustovom raste zaznamenal počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, v septembri nečakanú stagnáciu. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).
Index rozpracovaných predajov domov dosiahol v septembri 74,8 bodu, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali, že index vzrastie, a to o 1 %. Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynie štyri až šesť týždňov.
Pod nečakanú stagnáciu sa podpísal fakt, že zatiaľ čo v oblastiach Juh a Severovýchod rozpracované predaje zaznamenali rast, v oblastiach Západ a Stredozápad klesli. Na Severovýchode rozpracované predaje domov vyskočili o 3,1 % a v oblasti Juh vzrástli o 1,1 %. Naopak, v oblasti Západ klesli o 0,2 % a na Stredozápade zaznamenali pokles až o 3,4 %.
Index rozpracovaných predajov domov dosiahol v septembri 74,8 bodu, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia očakávali, že index vzrastie, a to o 1 %. Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynie štyri až šesť týždňov.
Pod nečakanú stagnáciu sa podpísal fakt, že zatiaľ čo v oblastiach Juh a Severovýchod rozpracované predaje zaznamenali rast, v oblastiach Západ a Stredozápad klesli. Na Severovýchode rozpracované predaje domov vyskočili o 3,1 % a v oblasti Juh vzrástli o 1,1 %. Naopak, v oblasti Západ klesli o 0,2 % a na Stredozápade zaznamenali pokles až o 3,4 %.