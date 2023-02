Rozpracované predaje domov v USA vzrástli najvýraznejšie za 2,5 roka

Washington 27. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali zmluvy na kúpu domu, zaznamenal v januári najvýraznejší rast za 2,5 roka. Na druhej strane sa opätovne zvýšili úrokové sadzby z hypoték, čo dlho očakávaný obrat na trhu s bývaním môže ešte odložiť. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Asociácie realitných maklérov (NAR).



NAR v pondelok oznámila, že jej index rozpracovaných predajov domov v USA, ktorý vychádza z počtu podpísaných zmlúv, vzrástol v januári oproti decembru o 8,1 %. To je najprudší rast od júna 2020. Zverejnený údaj vysoko prekonal aj očakávania ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom iba o 1 %.



Januárové údaje tak signalizujú zlepšenie situácie v nasledujúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja ubehnú totiž väčšinou štyri, prípadne šesť týždňov.



Avšak napriek signálom, že to najhoršie má americký realitný trh už za sebou, sa dá očakávať, že potrvá ešte nejaký čas, než dôjde k trvalému obratu. Vývoj na trhu totiž komplikuje opätovný rast kľúčových úrokových sadzieb hypoték. Ako minulý týždeň oznámila americká Asociácia hypotekárnych bankárov, priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších hypotekárnych úveroch v USA vzrástla v týždni do 17. februára na vyše 6,6 %. To je najvyššia úroveň za posledné tri mesiace.