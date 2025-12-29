< sekcia Ekonomika
Rozpracované predaje domov v USA vzrástli najprudšie za takmer 3 roky
Autor TASR
Washington 29. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí podpísali kontrakt na kúpu domu, vzrástol v novembri výraznejšie, než sa čakalo, navyše, tempo rastu bolo najvýraznejšie za takmer tri roky. Uviedla to v pondelok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Index rozpracovaných predajov domov dosiahol v novembri 79,2 bodu, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje rast o 3,3 %. To je najvyššie tempo rastu od februára 2023. Na porovnanie, v októbri sa po revízii smerom nahor zvýšil index o 2,4 % na 76,7 bodu.
Výsledky výrazne prekonali odhady ekonómov. Tí počítali s rastom indexu iba o 0,8 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za október, za ktorý bol rast indexu stanovený na úrovni 1,9 %. Rozpracované predaje domov sú ukazovateľom, ktorý signalizuje vývoj predaja v budúcom období. Medzi podpísaním kontraktu a dokončením predaja totiž zvyčajne uplynú štyri až šesť týždňov.
„Aktivita kupcov sa zvyšuje,“ povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. Výrazne k tomu pomohla lepšia dostupnosť nehnuteľností na trhu.
Zo štyroch sledovaných regiónov sa rozpracované predaje najvýraznejšie zvýšili v regióne Západ, kde rast dosiahol 9,2 %. Rast počtu podpísaných kontraktov zaznamenali aj v regiónoch Juh, Stredozápad a Severovýchod, aj keď nie takým tempom ako v prípade regiónu Západ.
