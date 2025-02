Rozpracované zmluvy na predaj domov v USA v januári klesli

Washington 27. februára (TASR) - Rozpracované zmluvy na predaj domov v USA v januári 2025 klesli na rekordné minimum. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby hypoték aj vyššie ceny nehnuteľností, čo znižuje dostupnosť nehnuteľností pre niektorých kupcov. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Rozpracované kontrakty na kúpu rezidenčných nehnuteľností sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá štyri až šesť týždňov od podpisu zmluvy.



Podľa údajov NAR sa index očakávaného predaja nehnuteľností v januári 2025 znížil o 4,6 % na historické minimum 70,6 bodu po poklese o 4,1 % na revidovaných 74 bodov v decembri. Ekonómovia pritom očakávali, že tento index v januári klesne menej, o 1,3 %. V medziročnom porovnaní sa index mapujúci očakávaný predaj domov znížil o 5,2 %.



"Nie je jasné, či najchladnejší január za uplynulých 25 rokov prispel k menšiemu počtu kupujúcich na trhu. Ak áno, v nasledujúcich mesiacoch možno očakávať väčšiu predajnú aktivitu," povedal Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR. "Je však evidentné, že zvýšené ceny domov a vyššie úrokové sadzby hypoték oslabili ich dostupnosť," dodal.



Za januárovým výsledkom je pokles očakávaného predaja vo všetkých hlavných regiónoch USA, pričom zvlášť prudko sa rozpracované zmluvy znížili na Západe (-10,3 %) a Severovýchode (-8,1 %) USA. A citeľne klesli aj na Stredozápade (-4,9 %) a na Juhu (-2,7 %). Len na Severovýchode sa mierne zvýšili (0,3 %).



Údaje Federálnej agentúry pre financovanie bývania v utorok (25. 2.) ukázali, že ceny nehnuteľností vzrástli za 12 mesiacov do konca decembra 2024 o 4,7 %. Vyššie úrokové sadzby hypoték v kombinácii so zvýšenými cenami nehnuteľností výrazne narušili cenovú dostupnosť.



Podľa hypotekárnej finančnej agentúry Freddie Mac sa priemerná sadzba z obľúbenej 30-ročnej hypotéky s fixnou sadzbou v januári znížila približne na 6,85 %. Stále je však pre mnohých kupcov vysoká.