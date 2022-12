Rozprava k rozpočtu sa skončila, hlasovať sa má budúci piatok

Bratislava 1. decembra (TASR) – Rozprava k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 sa skončila. V závere vystúpil ešte minister financií Igor Matovič (OĽANO), ktorý sa poďakoval za diskusiu. Verí, že v parlamente nájdu dostatočnú podporu pre štátny rozpočet. Hlasovať o zákone roka by sa malo budúci piatok (9. 12.) o 11.00 h.



"Zákon o rozpočte je zákon roka. Vieme, že je to komplikované, viem, že sme menšinová vláda s menšinovou podporou v parlamente, ale pevne verím, že v prípade rozpočtu väčšinovú podporu nájdeme," vyhlásil Matovič v záverečnom slove.



Diskusiu o štátnom rozpočte odštartovali poslanci v stredu (30. 11.). V rozprave vystúpili viacerí poslanci najmä z radov opozície. SaS avizovala, že návrh rozpočtu nepodporí. Poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS dal návrh, aby parlament vrátil návrh zákona na dopracovanie. Podmienkou podporenia rozpočtu zo strany Smeru-SD je garancia predčasných volieb. Strana zároveň navrhla presunúť 3 miliardy eur v rámci štátneho rozpočtu na budúci rok na sociálnu oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Matovič vyzval poslancov, aby nazerali na návrh rozpočtu bez politikárčenia.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.