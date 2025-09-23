< sekcia Ekonomika
Rozsiahlu rekonštrukciu horského priechodu Vernár ukončili
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v utorok na tlačovom brífingu uviedol, že išlo o mimoriadne náročnú stavbu.
Autor TASR
Vernár 23. septembra (TASR) - Rozsiahlu rekonštrukciu horského priechodu Vernár po viac ako dvoch rokoch ukončili. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v utorok na tlačovom brífingu uviedol, že išlo o mimoriadne náročnú stavbu, keďže modernizácia sa realizovala za plnej prevádzky s vylúčením nákladnej dopravy. Ide podľa neho o významnú investíciu v regióne za približne 17,5 milióna eur.
Obnova sa dotkla osemkilometrového úseku cesty I/66. „Tá cesta bola v dosť zlom stave, tešíme sa, že rekonštrukciu máme za sebou. Máme hotové chodníky v obci, záchytné opatrenia na skalných bralách, cesta je komplet vymenená, má nové bezpečnostné prvky, zrealizovala sa rekonštrukcia mosta cez potok Mlynica,“ priblížil minister. Podotkol, že ide o významnú časť slovenskej Route 66. Ministerstvo má iniciatívu urobiť z nej celoeurópsku cestu, na čom v súčasnosti pracuje aj s partnermi zo zahraničia.
Riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka dodal, že šlo o hĺbkovú rekonštrukciu vyťaženej komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov i vodičov. „Išlo sa do telesa cesty, sú zrekonštruované prvky, ktoré štandardne nie je vidieť, gravitačný múr, urobilo sa osvetlenie na priechodoch pre chodcov, bezpečnostné prvky ako červená farba,“ upozornil.
Projekt rozsiahlej rekonštrukcie vyťaženej cestnej tepny bol financovaný zo zdrojov Európskej únie. Konkrétne ide o cestu I/66 Popová - Hranovnica, pričom v prvej etape sa zrekonštruoval viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v apríli 2023. SSC v súčasnosti pracuje aj na ďalšej etape obnovy smerom z Vernára do Hranovnice. „V tomto prípade nám do toho vstupuje majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. Nevieme teraz povedať žiaden termín začiatku prác, ale intenzívne na tom pracujeme,“ uzavrel Polievka.
Obnova sa dotkla osemkilometrového úseku cesty I/66. „Tá cesta bola v dosť zlom stave, tešíme sa, že rekonštrukciu máme za sebou. Máme hotové chodníky v obci, záchytné opatrenia na skalných bralách, cesta je komplet vymenená, má nové bezpečnostné prvky, zrealizovala sa rekonštrukcia mosta cez potok Mlynica,“ priblížil minister. Podotkol, že ide o významnú časť slovenskej Route 66. Ministerstvo má iniciatívu urobiť z nej celoeurópsku cestu, na čom v súčasnosti pracuje aj s partnermi zo zahraničia.
Riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka dodal, že šlo o hĺbkovú rekonštrukciu vyťaženej komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov i vodičov. „Išlo sa do telesa cesty, sú zrekonštruované prvky, ktoré štandardne nie je vidieť, gravitačný múr, urobilo sa osvetlenie na priechodoch pre chodcov, bezpečnostné prvky ako červená farba,“ upozornil.
Projekt rozsiahlej rekonštrukcie vyťaženej cestnej tepny bol financovaný zo zdrojov Európskej únie. Konkrétne ide o cestu I/66 Popová - Hranovnica, pričom v prvej etape sa zrekonštruoval viac ako osemkilometrový úsek z hranice okresu cez horský kopec až po koniec obce Vernár smerom na Hranovnicu. Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v apríli 2023. SSC v súčasnosti pracuje aj na ďalšej etape obnovy smerom z Vernára do Hranovnice. „V tomto prípade nám do toho vstupuje majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. Nevieme teraz povedať žiaden termín začiatku prác, ale intenzívne na tom pracujeme,“ uzavrel Polievka.