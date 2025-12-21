Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rozsiahly blackout v USA: Bez elektriny je 35.000 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa energetickej spoločnosti zasiahol výpadok dodávok elektriny približne 130.000 z dovedna 800.000 obyvateľov San Francisca.

Autor TASR
San Francisco 21. decembra (TASR) - Dodávky elektriny sa v nedeľu podarilo obnoviť pre približne 95.000 odberateľov v San Franciscu po tom, čo značnú časť tohto mesta v sobotu zasiahol rozsiahly výpadok. Uviedli do miestne oddelenie pre krízový manažment a energetická spoločnosť Pacific Gas and Electric Company (PG&E). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Do soboty 23:00 h posádky obnovili dodávku elektriny približne 95.000 odberateľom a približne 35.000 zostáva ešte bez dodávok elektriny,“ uviedla spoločnosť PG&E s tým, že nedošlo k žiadnym zraneniam jej zamestnancov ani verejnosti.

Predstavitelia San Francisca predtým vyzvali obyvateľov, aby podľa možnosti zostali doma a miesto sviečok používali z bezpečnostných dôvodov radšej baterky.

Výpadok spôsobil dopravné zápchy a vynútil si dočasné zatvorenie niektorých podnikov. Príčina výpadku nebola doposiaľ podľa agentúry DPA bezprostredne známa.
