Rozsiahly blackout v USA: Bez elektriny je 35.000 ľudí
Podľa energetickej spoločnosti zasiahol výpadok dodávok elektriny približne 130.000 z dovedna 800.000 obyvateľov San Francisca.
Autor TASR
San Francisco 21. decembra (TASR) - Dodávky elektriny sa v nedeľu podarilo obnoviť pre približne 95.000 odberateľov v San Franciscu po tom, čo značnú časť tohto mesta v sobotu zasiahol rozsiahly výpadok. Uviedli do miestne oddelenie pre krízový manažment a energetická spoločnosť Pacific Gas and Electric Company (PG&E). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Do soboty 23:00 h posádky obnovili dodávku elektriny približne 95.000 odberateľom a približne 35.000 zostáva ešte bez dodávok elektriny,“ uviedla spoločnosť PG&E s tým, že nedošlo k žiadnym zraneniam jej zamestnancov ani verejnosti.
Predstavitelia San Francisca predtým vyzvali obyvateľov, aby podľa možnosti zostali doma a miesto sviečok používali z bezpečnostných dôvodov radšej baterky.
Výpadok spôsobil dopravné zápchy a vynútil si dočasné zatvorenie niektorých podnikov. Príčina výpadku nebola doposiaľ podľa agentúry DPA bezprostredne známa.
