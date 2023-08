Rozšírenie bratislavského AUPARKU postaví DYNAMIK

DYNAMIK CONSTRUCTION je stavebnou divíziou skupiny DYNAMIK HOLDING, a.s. , slovenskej spoločnosti, ktorá v slovenskom stavebníctve pôsobí od roku 1990 a od vtedy vyrástla na jednu z najvýznamnejších stavebných spoločností na Slovensku. S obratom približne 100 mil. eur ročne a s viac ako 400 úspešne dokončenými projektami je stabilným, dôveryhodným partnerom a zodpovedným generálnym dodávateľom stavieb pre firmy, výrobné závody aj developerské spoločnosti. Zameriava sa na KOMPLEXNÚ PRÍPRAVU PROJEKTOV, DEVELOPMENT, REALIZÁCIU a GENERÁLNU DODÁVKU STAVIEB, pripravuje individuálne a na mieru šité DESIGN AND BUILD PROJEKTY.

Bratislava 17. augusta (OTS) - DYNAMIK ako generálny zhotoviteľ nadväzuje na výstavbu vo fáze, v ktorej sú hotové všetky zemné práce, prekládka inžinierskych sietí a zlepšenie nosnosti podložia. Celá výstavba bude prebiehať počas plnej prevádzky obchodného centra AUPARK, a preto je prioritou investora dokončiť výstavbu v čo najkratšom možnom termíne a s minimom obmedzení pre návštevníkov. „Rozšírenie okrem iného podporí kvalitu nakupovania, komfort zákazníkov a naše záväzky pre udržateľnú výstavbu a prevádzku,“ dopĺňa Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra Aupark Bratislava.Prístavba Auparku prinesie zmenu obchodných priestorov so skladovými priestormi a zázemím na troch nadzemných podlažiach vrátane rozšírenia parkovacích plôch v podzemí. Podľa zmluvnej dokumentácie má byť stavba dokončená a odovzdaná investorovi na jeseň 2024.Rekonštrukciu veľkého obchodného centra za plnej prevádzky si DYNAMIK vyskúšal už v roku 2018, kedy realizoval kompletnú prerábku obchodného centra pri bratislavskom letisku. „Máme za sebou výstavbu viac ako 400 projektov, no rekonštrukcia obchodného centra za plnej prevádzky je v mnohom špecifická. Všetky stavebné práce, a to aj tie najhlučnejšie či najprašnejšie, musia byť vykonané tak, aby čo najmenej znižovali komfort zákazníkov. Najmä, pokiaľ ide o obchodné centrum s množstvom prémiových značiek, akým je Aupark.“ dodáva Ing. Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s.