Rozšírenie cenovo regulovaných subjektov v energetike je v 2.čítaní

Bratislava 18. marca (TASR) - Parlament v piatok posunul do druhého čítania novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Okruh cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve by sa podľa nej mal rozšíriť. O právnej norme plénum Národnej rady (NR) SR rokuje v tzv. zrýchlenom režime.



"Návrh zákona prináša aj rozšírenie okruhu cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve o odberateľov elektriny mimo domácnosti, ktorí prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb na základe zápisu do registra sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately," uviedlo MH SR v predkladacej správe.



Okruh cenovo regulovaných subjektov sa má podľa rezortu hospodárstva rozšíriť aj o odberateľov plynu mimo domácnosti, ktorí odoberajú plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v spoločnom tepelnom zdroji bytového domu, a to už od nasledujúceho kalendárneho roka 2023.



MH SR dodalo, že cieľom návrhu zákona je posilnenie a zefektívnenie prvku cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu pre súčasné cenovo regulované skupiny odberateľov elektriny a plynu - domácnosti a tzv. malé podniky, teda odberateľov s ročným odberom elektriny najviac 30.000 kilowatthodín (kWh) alebo ročným odberom plynu najviac 100.000 kWh.