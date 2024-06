Rozšírenie kanalizácie pri Liptovskej Mare vyjde na 2,5 milióna eur

Liptovský Mikuláš 3. júna (TASR) - Investíciu zhruba 2,5 milióna eur si vyžiada dobudovanie vodovodu a kanalizácie v lokalite Rybníčky medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom na severnom brehu Liptovskej Mary. Ide o územie určené na rozvoj cestovného ruchu. Realizáciu vodnej stavby spúšťa v pondelok Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS). TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Ide o spoločný projekt vodárenskej spoločnosti, samosprávy a podnikateľov pôsobiacich v Liptovskom Mikuláši. "Je to dôležitý krok z pohľadu ďalšieho rozmachu lokality v bezprostrednej blízkosti najväčšieho vodného parku na Slovensku a Liptovskej Mary. Nebude potrebné odvážať odpadové vody, respektíve budovať individuálne čistiarne, keďže všetky objekty budú napojené na verejnú kanalizáciu," vysvetlila Šarafínová.



Podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sa tak po 20 rokoch podarí dokončiť projekt, ktorý je významný pre región aj mesto z mnohých ohľadov. Vyzdvihol, že odkanalizovaním územia pripravia na ďalší rozvoj lokalitu s rozlohou niekoľko stoviek hektárov. "Vodovod a kanalizácia nebudú znamenať len skvalitnenie života pre obyvateľov či poskytovateľov služieb cestovného ruchu. Dôležitý je aj prínos projektu pre životné prostredie, keďže tu nebude vznikať hrozba znečisťovania Liptovskej Mary odpadovými vodami," povedal Blcháč.



Kolaudácia je naplánovaná na október 2024. Stavebné objekty pozostávajú z vodovodu, kanalizácie, čerpacej stanice splaškových vôd a prípojky. "Najviac úsilia nás bude stáť vybudovanie tlakovej kanalizácie v ťažkom teréne, keďže je tu už existencia iných inžinierskych sietí," uviedol generálny riaditeľ LVS Matej Géci.



Lokalita by v budúcnosti mala mať okrem možnosti rekreácie aj priamy dosah na vznik nových pracovných miest v cestovnom ruchu, potvrdila riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková. Stavajú tam nový rezort, ktorý by chceli otvoriť v budúcom roku.