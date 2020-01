Rozšírenie mýta v Česku zvýšilo dopravcom náklady

Praha 8. januára (TASR) - Mýto sa v Českej republike od 1. januára rozšírilo o ďalších 868 kilometrov ciest prvej triedy, čím sa cestnej doprave zvýšili náklady. Dopravcovia na to mienia reagovať zvýšením cien svojich služieb.



"Napríklad kamión druhej najekologickejšej kategórie Euro 5 zaplatí teraz za prejazd spoplatnenou cestou prvej triedy 2,15 Kč za kilometer. V prípade trasy Plzeň – České Budějovice, ktorá meria 112,5 km, to znamená navyše 242 Kč (9,57 eura) a za cestu z Prahy do Kolína 70 Kč. Toto zvýšenie daňovej záťaže, ktorým je aj mýto, sa pochopiteľne objaví na faktúre pre konečného zákazníka," uviedol generálny tajomník združenia autodopravcov Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř, ktorého citoval server novinky.cz.



Česmad chce preto ešte v januári rokovať s ministerkou financií Alenou Schillerovou o možnosti znížiť aktuálne sadzby mýtneho pre kamióny. Vyššie náklady dopravcov sa totiž môžu premietnuť aj do cien tovarov v obchodoch, čo by štátu nemalo byť ľahostajné.



Ministerstvo dopravy odhaduje, že rozšírenie mýtneho o viac než 860 kilometrov ciest prvej triedy vynesie štátu ročne až 1,5 miliardy Kč. Minister dopravy Vladimír Kremlík už skôr ubezpečil, že mýtne sadzby ani diaľničné známky do skončenia modernizácie diaľnice D1 nezdražia. Rozhodne však nepredpokladá, že by sa zlacňovalo.



V súčasnosti je mýtom v Česku spoplatnených už 1307 kilometrov diaľnic a 1102 km ciest prvej triedy. V decembri sa na diaľniciach spustil satelitný mýtny systém, ktorý vystriedal predchádzajúci mikrovlnný s bránami.



Ako oznámil nový prevádzkovateľ mýtneho, spoločnosť CzechToll, za celý minulý rok sa od kamiónov a autobusov vybralo 10,946 miliardy Kč. Z toho satelitné mýto za december vynieslo 724,541 milióna Kč.



Príjmy Česka z mýtneho sa tak zvýšia. Nielen dopravcovia, ale aj kraje však také výrazné rozšírenie spoplatnených úsekov kritizujú. Zatiaľ čo dopravcom to zvýšilo náklady, starostovia sa obávajú, že kamióny budú cesty prvej triedy obchádzať po okresných komunikáciách, čo ešte zhorší životné prostredie v obciach.



(1 EUR = 25,276 CZK)