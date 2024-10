Rozšírenie použitia výnosu z poplatku za rozvoj poslanci nepodporili

Bratislava 19. októbra (TASR) - Výnos z miestneho poplatku za rozvoj by mohli obce a mestá použiť aj na stavebné úpravy, opravy, rekonštrukcie a obnovu už existujúcich stavieb. Umožniť im to chcú poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj a zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych vzťahov a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Návrh novely zákona poslanci predložili do Národnej rady (NR) SR.



"Cieľom návrhu zákona je zefektívniť využívanie výnosu miestneho poplatku za rozvoj tým, že obciam a mestám, ktoré sú prijímateľom tohto výnosu, umožní vynakladať tieto zdroje na kúpu nehnuteľného majetku a pozemkov do vlastníctva obce za predpokladu splnenia vymedzených účelov," uviedli v dôvodovej správe predkladatelia.



Návrh podľa nich reaguje na aplikačnú prax, keď je získanie majetku do vlastníctva samosprávy často lepším riešením pre rozvoj územia, ako výstavba nových zariadení či infraštruktúr.



Poslanci tiež navrhli rozšíriť možnosti použitia výnosu z poplatku za rozvoj aj na investície do pohrebísk, krematórií, infraštruktúry obecnej či mestskej polície vrátane bezpečnostných systémov či administratívnych budov obcí a miest. Zvýšiť tiež chcú hornú hranicu sadzby poplatku z 35 na 50 eur.