Rozšírili možnosti úhrady daní o platobné karty,Google Pay i Apple Pay

Bratislava 22. februára (TASR) - Klienti Finančnej správy (FS) SR môžu dane po novom platiť komfortnejšie. FS v spolupráci so Štátnou pokladnicou od stredy spustila do ostrej prevádzky on-line úhradu 15 druhov daní cez portál finančnej správy (PFS). Informovala o tom hovorkyňa FS Martina Rybanská.



"Uhradiť daň je po novom možné cez PFS prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk," uviedla Rybanská.



V uplynulých týždňoch si daňové subjekty, ktoré prejavili záujem, vyskúšali platbu dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, ako aj dane z príjmov. Finančná správa si overila správnosť technického riešenia a zároveň získala užitočnú spätnú väzbu o funkčnosti, ktorú implementuje. "Ďakujeme za prejavený záujem daňových subjektov zapojiť sa do skúšobnej prevádzky, som rád, že nám pomohli vylepšiť naše služby pre všetkých klientov," skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.



Finančná správa platby kartou prináša v spolupráci so Štátnou pokladnicou, pre ktorú je využitie platobnej brány finančnou správou významným míľnikom v procese digitalizácie služieb štátu.