EÚ rozšírila preferenčné colné zaobchádzanie aj na Západnú Saharu
Autor TASR
Brusel 6. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že Európska únia (EÚ) a Marocké kráľovstvo dosiahli dohodu o rozšírení preferenčného colného zaobchádzania na územie Západnej Sahary. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že dohoda sa predbežne uplatňuje od 3. októbra 2025, čím sa zabezpečí kontinuita a istota pre európskych obchodníkov.
Dohoda zabezpečuje, aby dôkazy o pôvode a označovanie výrobkov uvádzali región výroby (Dakhla a Laayoune) a tiež zabezpečuje, že príslušným príjemcom budú poskytnuté preferenčné colné výhody.
Podľa oznámenia EK táto dohoda posilňuje dlhodobé partnerstvo medzi EÚ a Marockým kráľovstvom. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa uskutočnia diskusie s Radou EÚ (členské štáty) a v Európskom parlamente, lebo na uzavretie konečnej dohody bude potrebný aj ich súhlas.
Komisia zdôraznila, že v priebehu rokov si EÚ a Maroko vybudovali hlboké priateľstvo a pevnú a mnohostrannú spoluprácu a obe strany sa tešia na to, že v nasledujúcich mesiacoch posunú túto spoluprácu na vyššiu úroveň uzavretím dohody o strategickom partnerstve.
Západná Sahara je územie, ktoré Maroko okupuje a považuje ju za neoddeliteľnú súčasť svojho územia. Západná Sahara sa nachádza medzi Marokom a Mauritániou a je vnímaná ako oblasť s obmedzenými možnosťami hospodárskeho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
