Rozširovanie kapacít pre LNG v Nemecku podľa expertov nie je potrebné

Berlín 19. februára (TASR) - Dva roky po ruskej invázii na Ukrajinu a začiatku energetickej krízy sa situácia na trhu so zemným plynom v Nemecku upokojila a ďalšie rozširovanie dovozných kapacít pre skvapalnený zemný plyn (LNG) nie je potrebné. Oznámil to nemecký Inštitút pre hospodársky výskum (DIW), ktorý v pondelok predstavil svoju novú štúdiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Predimenzované rozširovanie infraštruktúry LNG nie je potrebné na zabránenie prípadnému nedostatku plynu, a preto by sa nemalo ďalej realizovať," uvádza sa v štúdii, podľa ktorej v zimnej sezóne 2023/2024 v žiadnom prípade nehrozí riziko nedostatku plynu. Podľa DIW sú kapacity troch v súčasnosti existujúcich plávajúcich terminálov pre LNG v Nemecku využité iba na polovicu, pričom všetky terminály v Nemecku, Poľsku, Belgicku, Holandsku a Taliansku sú vyťažené približne z dvoch tretín.



Aj pri vysokom dopyte v dôsledku extrémne chladného počasia by bolo možné získať dostatok plynu zvýšením využitia terminálov, ako aj zo zdrojov v zásobníkoch, uviedli výskumníci. Vzhľadom na očakávaný pokles spotreby zemného plynu v Nemecku a stabilizáciu dodávok by bolo podľa DIW vhodné prehodnotiť projekty a lokality špecifikované v zákone o urýchlení rozvoja infraštruktúry pre LNG z roku 2022.



Vláda by mala konkrétne upustiť od výstavby pozemných terminálov LNG a zrušiť stav núdze v zásobovaní plynom, ktorý vyhlásila v lete 2022, uviedla odborníčka DIW Claudia Kemfertová. "Nedostatok plynu neexistuje a ani sa nedá predvídať. Nastal čas zrušiť plán núdzového stavu v plynárenstve," zdôraznila.