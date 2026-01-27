< sekcia Ekonomika
Rozširovanie strešných solárnych systémov sa v Nemecku vlani spomalilo
Počet inštalácií v porovnaní s úrovňou zaznamenanou pred dvoma rokmi klesol takmer o polovicu.
Autor TASR
Berlín 27. januára (TASR) - Rozširovanie solárnych systémov na strechách v Nemecku sa vlani výrazne spomalilo. Počet inštalácií v porovnaní s úrovňou zaznamenanou pred dvoma rokmi klesol takmer o polovicu. Oznámil to Spolkový zväz solárneho priemyslu (BSW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
BSW odhaduje, že v roku 2025 pribudlo na strechách obytných budov približne 453.800 nových solárnych systémov s výkonom do 30 kilowattov. Toto číslo predstavuje pokles o 29 % oproti roku 2024. V porovnaní so 793.800 inštaláciami v roku 2023 sa ich počet za dva roky znížil až o 43 %, uviedlo združenie. „V takomto trhovom prostredí by akékoľvek ďalšie zhoršenie rámcových podmienok bolo nevyhnutne toxické,“ uviedol Carsten Körnig, výkonný riaditeľ BSW.
Varovanie prichádza v čase, keď združenie spolu s ďalšími odvetvovými a spotrebiteľskými organizáciami vystupuje proti hlbokým škrtom v dotáciách na solárnu energiu v tomto roku, o ktorých diskutuje vládna koalícia v Berlíne.
Novo inštalovaná kapacita solárnych zariadení v rezidenčnom sektore v roku 2025 dosiahla 5,15 gigawattu špičkového výkonu. V porovnaní s prechádzajúcim rokom to znamená pokles o 25 %, zatiaľ čo oproti roku 2023 sa nová kapacita znížila o viac ako 35 %.
Vrátane pozemných inštalácií celková novovybudovaná solárna kapacita v Nemecku podľa odhadov BSW v roku 2025 dosiahla 17,5 gigawattu. To je výrazne menej ako približne 20 gigawattov ročne potrebných v nasledujúcich piatich rokoch na dosiahnutie cieľa 215 gigawattov, ktorý stanovuje nemecký zákon o obnoviteľných zdrojoch energie, upozornil Körnig.
