< sekcia Ekonomika
Rozširujú registráciu z úradnej moci na daň z príjmov o ďalšie skupiny
S účinnosťou od 15. júna finančná správa rozširuje preberanie údajov z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci z ďalších zdrojových registrov.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Finančná správa (FS) od 15. júna rozšíri registráciu z úradnej moci na daň z príjmov pre ďalšie skupiny daňových subjektov. Tieto subjekty už nebudú musieť správcovi dane predkladať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie, informovala vo štvrtok FS.
V súčasnosti finančná správa vykonáva registráciu z úradnej moci na základe údajov z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), ktoré boli prevzaté do tohto registra zo zdrojových registrov, ktorými sú obchodný register, živnostenský register, register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, register pozemkových spoločenstiev, register taxislužby, register finančných poradcov, register poľovníckych organizácií, zoznam znalcov, zoznam tlmočníkov a zoznam prekladateľov a register fyzických osôb v športe.
S účinnosťou od 15. júna finančná správa rozširuje preberanie údajov z RPO z ďalších zdrojových registrov. Ide o zoznam advokátov, zoznam daňových poradcov, register občianskych združení, register fyzických osôb v športe - profesionálni športovci, zoznam autorizovaných stavebných inžinierov, register prevádzkovateľov cestnej dopravy, zoznam autorizovaných architektov a register združení obcí.
„Pre uvedené daňové subjekty tak odpadá povinnosť predkladať formulár týkajúci sa registrácie, oznámenia zmien či zrušenia registrácie,“ uviedla FS. Z úradnej moci finančná správa zaregistrovala za rok 2024 celkovo 79.889 daňových subjektov, za rok 2025 celkovo 91.270 daňových subjektov a od 1. januára do konca mája 2026 celkovo 36.177 daňových subjektov.
Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do RPO na základe údajov prevzatých z vyššie menovaných zdrojových registrov, naďalej platí legislatívna povinnosť podať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie u miestne príslušného správcu dane.
V súčasnosti finančná správa vykonáva registráciu z úradnej moci na základe údajov z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), ktoré boli prevzaté do tohto registra zo zdrojových registrov, ktorými sú obchodný register, živnostenský register, register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, register pozemkových spoločenstiev, register taxislužby, register finančných poradcov, register poľovníckych organizácií, zoznam znalcov, zoznam tlmočníkov a zoznam prekladateľov a register fyzických osôb v športe.
S účinnosťou od 15. júna finančná správa rozširuje preberanie údajov z RPO z ďalších zdrojových registrov. Ide o zoznam advokátov, zoznam daňových poradcov, register občianskych združení, register fyzických osôb v športe - profesionálni športovci, zoznam autorizovaných stavebných inžinierov, register prevádzkovateľov cestnej dopravy, zoznam autorizovaných architektov a register združení obcí.
„Pre uvedené daňové subjekty tak odpadá povinnosť predkladať formulár týkajúci sa registrácie, oznámenia zmien či zrušenia registrácie,“ uviedla FS. Z úradnej moci finančná správa zaregistrovala za rok 2024 celkovo 79.889 daňových subjektov, za rok 2025 celkovo 91.270 daňových subjektov a od 1. januára do konca mája 2026 celkovo 36.177 daňových subjektov.
Pre daňové subjekty, ktoré nie sú zapísané do RPO na základe údajov prevzatých z vyššie menovaných zdrojových registrov, naďalej platí legislatívna povinnosť podať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie u miestne príslušného správcu dane.