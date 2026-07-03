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Rozvoj vidieka má podporiť 166,7 milióna eur pre miestne akčné skupiny

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Dokopy 95 akčných skupín združuje 2517 obcí na celom Slovensku.

Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Rozvoj vidieka má podporiť 166,7 milióna eur pre 95 miestnych akčných skupín (MAS), ktorých členovia budú následne rozhodovať o ich prerozdelení na jednotlivé projekty. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR informovalo, že spoločne s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) začalo koncom júna vydávať pre tieto skupiny rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí príspevku.

Dokopy 95 akčných skupín združuje 2517 obcí na celom Slovensku, projekty sa tak majú dotknúť vyše troch miliónov obyvateľov. „Rozvoj vidieka a skvalitnenie života v obciach závisí práve od takýchto malých projektov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Najviac prostriedkov pôjde miestnym akčným skupinám v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré dostanú 32,3 milióna eur. Nasleduje územie banskobystrického regiónu s 24,6 milióna eur a Nitriansky samosprávny kraj s viac ako 24,5 milióna eur.

„Ďalším krokom bude vypracovanie stratégií rozvoja územia zo strany miestnych akčných skupín, následne budú samy vyhlasovať výzvy a prerozdeľovať peniaze priamo do územia,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. Pripomenul, že minulý rok neprepadlo v rámci opatrenia LEADER ani euro.
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