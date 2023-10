MH SR: Rozvoj zelených technológií by mohol dostať mimoriadnu pomoc

Bratislava 30. októbra (TASR) - Odvetvia strategické pre rozvoj zelených technológií a pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo by mohli dostať mimoriadnu štátnu investičnú pomoc. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Ambíciou návrhu zákona nie je komplexne riešiť transformáciu hospodárstva SR, ale zavedením mimoriadnej investičnej pomoci motivovať investorov pôsobiacich v oblasti výroby batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého k umiestneniu nových investícií na území SR," uviedlo MH v predkladacom návrhu.



Novela sa zameriava na vytýčenie pravidiel a podmienok pre mimoriadnu investičnú pomoc, pričom používa pravidlá poskytovania regionálnej investičnej pomoci. Tento prístup bol podľa MH zvolený z veľkej podobnosti regionálnej a mimoriadnej investičnej pomoci, či z dôvodu potreby čo najrýchlejšieho zavedenia podpory investícií v strategických odvetviach v energetike.



Návrh zákona podľa MH reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruska voči Ukrajine. Tá podľa rezortu hospodárstva spôsobila potrebu znižovania závislosti SR a EÚ od fosílnych palív urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizáciou priemyslu a podporou investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.



Podľa rezortu hospodárstva totiž hrozí odklonenie investícií do týchto odvetví do krajín mimo EÚ. "Je vysoký predpoklad, že absencia možnosti jej poskytnutia by znamenala, že investori by sa už v počiatočných fázach rokovaní rozhodli svoju investíciu na území SR neumiestniť," priblížilo MH v návrhu.



Investičná pomoc by bola poskytovaná formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmov alebo formou prevodu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je jeho hodnota stanovená znaleckým posudkom. Špecifické podmienky novely budú upravené nariadením vlády SR.