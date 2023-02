Rozvojová banka poskytla vlani úvery so zárukou EIF za vyše 30 mil.eur

Bratislava 15. februára (TASR) - Od marca do decembra minulého roka poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) 179 malým a stredným podnikom v objeme viac ako 30 miliónov eur. Aktuálne rokuje o nových úverových programoch s garanciou EIF aj na nasledujúce trojročné obdobie. Informovala o tom v stredu odborná asistentka pre externú komunikáciu a PR SZRB Adriána Páchniková.



Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytol v marci minulého roka SZRB záručný rámec na podporu rýchlejšieho zotavenia malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie COVID-19. Úverový program bol ukončený v decembri 2022.



Priemerná výška úveru bola 169.000 eur. Záruka EIF tvorila 70 % istiny. Najviac čerpaných úverov bolo v sektoroch obchodu, priemyselnej výroby, stavebníctva a služieb. Väčšina pôžičiek bola čerpaná na prevádzkové účely, investičné úvery tvorili tretinu objemu.



"Úverový program so zárukami EIF umožnil SZRB pružne poskytovať financovanie slovenským malým a stredným podnikom, čím podporil ich rýchlejšie zotavenie z následkov koronakrízy. Podniky prostredníctvom neho získali dostupné zdroje na prevádzkové financovanie, refinancovanie alebo investície," priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB Peter Dávid.



Banka podľa neho hodnotí tento program ako veľmi úspešný. Úvery so zárukou EIF tvorili viac ako tretinu objemu všetkých čerpaných stredno- a dlhodobých úverov v SZRB za minulý rok.



Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií (MF) SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.