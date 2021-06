Rozvojová pomoc SR v roku 2020 dosiahla výšku viac ako 124 mil. eur

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenská republika poskytla v roku 2020 oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) v objeme 124.493.587,34 eura a jej podiel na hrubom národnom dôchodku (HND) predstavoval 0,14 percenta. Vyplýva to zo Správy o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v správe spresnilo, že 33,4 milióna eur z celkovej sumy išlo na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu, na multilaterálnu rozvojovú pomoc prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií to bol príspevok vo výške 91,1 milióna eur.



V porovnaní s rokom 2019 vzrástla celková ODA SR v absolútnom vyjadrení o 21 miliónov eur, podiel ODA na HND sa medziročne zvýšil z 0,11 na 0,14 percenta. "Napriek nárastu SR naďalej zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala na úrovni EÚ, a to do roku 2030 dosiahnuť podiel ODA SR/HND na úrovni 0,33 percenta," upozornil rezort diplomacie. Vysvetlil, že hlavným dôvodom je dlhodobá absencia systémového zvyšovania ODA SR.



V prípade príspevku na bilaterálnu spoluprácu sa hlavný objem prostriedkov týka rozvojovej pomoci európskym krajinám, celkovo výška predstavuje sumu 21,7 milióna eur. "Výrazne sa na nej podpisuje odpustenie dlhu Srbskej republike vo výške 16 miliónov eur," informovalo MZVEZ. Pomoc bola nasmerovaná aj do ďalších krajín západného Balkánu (vyše dvoch miliónov eur), Turecka (1,63 milióna eur - príspevok do Nástroja EÚ pre utečencov v Turecku), na Ukrajinu (1,02 milióna eur) a do Moldavska (0,81 milióna eur).



V Afrike smerovala najvyššia podpora tradične do Kene (0,96 milióna eur), za ktorou nasledovalo Somálsko (0,62 milióna eur – príspevok MF SR do iniciatívy na odpustenie dlhov a vyriešenie nedoplatkov Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu). Ázijskými krajinami s najvyššou podporou SlovakAid v roku 2020 boli Gruzínsko (0,63 milióna eur), Irak (0,42 milióna eur) a Afganistan (0,37 milióna eur). Výška ODA SR poskytnutej najmenej rozvinutým krajinám dosiahla v roku 2020 úroveň 1,84 milióna eur.