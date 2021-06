Rozvojové banky skupiny G7 sľúbili 80 miliárd USD africkým firmám

Londýn 14. júna (TASR) - Rozvojové banky zo skupiny G7 (siedmich najbohatších krajín sveta) sa v pondelok zaviazali, že v nasledujúcich piatich rokoch napumpujú 80 miliárd USD (65,98 miliardy eur) do afrických spoločností a projektov.



Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že subsaharská Afrika bude do roku 2025 potrebovať ďalších 425 miliárd USD na boj proti ochoreniu COVID-19 a na zníženie chudoby, ktorú aktuálne pandémia ešte zhoršuje. Tento región tvrdo zasiahla aj zmena klímy.



Pondelkový záväzok rozvojových bánk zo štátov G7 (USA, Kanada, Británia, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Japonsko) vo výške 80 miliárd USD je ich prvým kolektívnym záväzkom voči africkému kontinentu.



David Marchick, riaditeľ americkej Development Finance Corporation (DFC), uviedol, že zvýšenie investícií v Afrike sa stalo „top prioritou“ za vlády prezidenta Joea Bidena, zatiaľ čo Werner Hoyer, šéf Európskej investičnej banky (EIB), ktorá vlani napumpovala viac ako 5 miliárd eur do Afriky, vyhlásil, že EIB je pripravená ďalej spolupracovať s africkými a multilaterálnymi partnermi.



Tento krok prichádza v čase, keď Západ čelí rýchlo rozširujúcemu sa ekonomickému a politickému vplyvu Číny a Ruska v Afrike s jej rýchlo rastúcou populáciou a rozsiahlym nerastným bohatstvom.



Pondelkový záväzok nasledoval tiež po víkendovom sľube skupiny G7, že v budúcom roku poskytne chudobným krajinám 1 miliardu dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. A prísľubu, že preskúmajú prerozdelenie ďalších 100 miliárd USD z fondov MMF, aby pomohli chudobným štátom s dôsledkami pandémie.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a svetové charitatívne organizácie spustili minulý rok v apríli program COVAX s cieľom distribuovať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 niektorým z najchudobnejších krajín sveta.



Tento program však čelil neúspechom: problémom pri výrobe, nedostatku podpory zo strany bohatých krajín a nedávnemu rozhodnutiu Indie, ktorá je najväčším výrobcom vakcín, obmedziť ich vývoz v dôsledku veľkého nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19 na domácom trhu.



(1 EUR = 1,2125 USD)