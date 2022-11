Rozvojové investície v horských strediskách presiahli 25 miliónov eur

Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Horské strediská na Slovensku pred tohtoročnou zimnou sezónou preinvestovali do svojho rozvoja viac než 25 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Liptovskom Mikuláši to vo štvrtok oznámil výkonný riaditeľ združenia Lavex Bohuš Hlavatý. Ako dodal, predpokladá sa, že počas tejto zimy budú otvorené všetky lyžiarske areály na Slovensku. Zimnú sezónu spustia 3. decembra v Jasnej v Nízkych Tatrách.



Medzi najväčšie investičné projekty patrí nová lanovka v Jasnej za 17 miliónov eur. Hlavatý podotkol, že prevádzkovatelia stredísk pristúpili aj k rôznym opatreniam, ktoré pomáhajú šetriť náklady, vďaka čomu má zostať lyžovanie stále dostupné. Konkretizoval, že množstvo investícií putovalo do zasnežovacích systémov. "Dokupovali sa nové, modernejšie automatické delá. Investovalo sa do ovládacích systémov, ktoré vyhodnocujú teplotu, vlhkosť a podľa toho dokážu ekonomickejšie zasnežovať svahy. Musíme niekde ušetriť, aby sme to dokázali utiahnuť a v zasnežovaní na to existuje priestor," priblížil Hlavatý.



Ceny skipasov v stredne veľkých strediskách sa podľa šéfa združenia zvýšia o dve až tri eurá, v menších to bude ešte menej. Ceny lyžiarskych kurzov zostanú nezmenené alebo s minimálnym nárastom. Hlavatý doplnil, že viaceré strediská prechádzajú na plávajúce ceny – ponúknu nižšie ceny v dňoch s nižšou návštevnosťou.



Okrem Slovákov sa v tohtoročnej zimnej sezóne očakáva, že sa na svahy vrátia aj turisti z Česka a Poľska. "Na týchto trhoch sme už v predstihu spustili zimnú kampaň, v ktorej olympijská víťazka Petra Vlhová láka turistov užiť si zimu na Slovensku," povedala PR manažérka Slovakia Travel Karolína Ducká.



Slovensko má zhruba sto lyžiarskych areálov, ktoré obsluhuje viac ako 450 lanoviek a vlekov. Lavex zastupuje vyše 200 prevádzkovateľov, dodávateľov a partnerov lanoviek a vlekov v slovenských horských strediskách.