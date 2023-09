Rozvoju mladých ľudí má pomôcť aj stážový program Talent Garden

Bratislava 14. septembra (TASR) - Aktívne oslovovanie a udržanie mladých talentovaných ľudí na Slovensku je cieľom projektu ročných stáží pre vysokoškolských študentov Talent Garden, ktorý pripravili štyri holandské spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Predstavili ho vo štvrtok na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Čím viac príležitosti vo firemnom prostredí na Slovensku vytvoríme pre sebarealizáciu mladých ľudí už v čase ich štúdií, o to väčšia šanca je, že talentovaní ľudia ostanú na Slovensku a budú príspevkom pre modernizáciu našej ekonomiky. Ministerstvo hospodárstva podporuje a víta každú podobnú iniciatívu," uviedol pri tejto príležitosti štátny tajomník rezortu Peter Švec.



Pilotný ročník projektu sa uskutoční v priebehu budúceho roka. Následne sa má podľa prvých skúseností rozširovať. "Do prvého ročníka hľadáme skupinu 10 - 12 študentov v treťom a štvrtom ročníku vysokoškolského štúdia. Chceme im ponúknuť 12-mesačný stážový program. Počas tých 12 mesiacov budú mať možnosť pracovať vo všetkých štyroch spoločnostiach, zažijú štyri rôzne prostredia," priblížil Andrej Orogváni z ING, ktorý je koordinátorom pracovnej skupiny. Okrem holandskej banky sú ďalšími partnermi projektu poisťovne Union a NN, ako aj pivovar Heineken. Podporujú ho holandská ambasáda na Slovensku a MH SR.



Zúčastnení študenti si budú môcť vybrať z troch základných ciest rozvoja. Zamerať sa môžu na prácu s ľuďmi a marketing, dáta, analýzy a prieskumy, prípadne IT a technológie. V rámci toho budú počas roka pracovať na štyroch zaujímavých a náročných úlohách v každej zo zúčastnených firiem.



Program má stanovené dva ciele. "Jedným je prispieť k udržaniu mladých talentov na Slovensku. Druhý cieľ, vnímame potrebu pomôcť s rozvojom zručností potrebných na trhu práce. Často, keď zamestnávame mladých ľudí po vysokej škole, akoby začíname od nuly, lebo množstvo zručností, ktoré by potrebovali, nemajú," upozornil Orogváni.



September a október tohto roka je určený na propagáciu projektu, a to prostredníctvom médií a sociálnych sietí, ako aj v priamom kontakte so študentmi na školách. V novembri a decembri sa uskutoční výber motivovaných a kvalitných študentov. Samotný program stáží sa spustí od nového roka a uzavrie sa koncom budúceho roka promóciou a prípadnými pracovnými ponukami.