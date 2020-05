RPPS: Prijali sme so znepokojením plán presunu v pilieroch podpôr

Bratislava 28. mája (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR prijala s veľkým znepokojením správu o pláne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR presunúť finančné prostriedky z tzv. prvého do druhého piliera podpôr, o ktorom malo vo štvrtok rokovať vedenie agrorezortu a následne návrh presunu poslať do Bruselu. Uviedol to pred budovou MPRV SR predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, ktorý je aj predsedajúcim v RPPS SR.



"S veľkým znepokojením sme prijali informácie o tom, akým spôsobom súčasné ministerstvo uvažuje, že chce presúvať prostriedky z priamych platieb do (Programu) rozvoja vidieka, to znamená z prvého piliera do druhého piliera. Je nám veľmi ľúto, že pred dvoma dňami (26. 5.), keď sme boli na jednaní (na MPRV) ako RPPS, sme konkrétne túto vec nepreberali," priblížil Macho.



"Chceme vyzvať MPRV SR, že toto je červená čiara pre všetkých poľnohospodárov, hlavne pre tých, ktorí majú živočíšnu a špeciálnu rastlinnú výrobu. Keď nechceme zažiť rozvrat slovenského poľnohospodárstva v priamom prenose, aby poľnohospodári z roka na rok dostali cez 120 miliónov eur menej v priamych platbách, tak nech tento dokument ani do Bruselu (MPRV SR) neposiela a nech takýmto spôsobom neuvažuje," zdôraznil.



Podľa Macha by to malo za následok prepúšťanie v regiónoch, ešte nižšiu potravinovú sebestačnosť a pokles živočíšnej výroby. "Pred mesiacom sme ministerstvu (pôdohospodárstva) navrhli, aby v rámci jestvujúceho balíka priamych platieb urobilo v Bruseli všetko pre to, aby oveľa väčšia časť prostriedkov bola na tzv. viazaných platbách, teda aby sa "stiahli" peniaze, ktoré idú tzv. na plochu a posilnili sa platby na živočíšnu a špeciálnu rastlinnú výrobu," doplnil.



RPPS SR podľa Machových slov dúfa, že do Bruselu neodíde taký list z MPRV SR, ktorý by presúvali prostriedky z prvého do druhého piliera. "Chceme diskutovať, ako v 1. a 2. pilieri hospodáriť s prostriedkami od nového programovacieho obdobia EÚ, ktoré skôr ako v roku 2022 nebude platiť. Počas rokov 2020, 2021 a možno aj počas roku 2022 by mal byť zachovaný doterajší stav. Nemalo by sa presúvať 15 % z prvého do druhého piliera, a tak ohrozovať slovenské poľnohospodárstvo," dodal Macho.



"K tejto téme momentálne prebiehajú na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odborné vnútrorezortné rokovania. Zatiaľ je preto priskoro sa k tomu vyjadrovať," uviedol v reakcii na RPPS SR hovorca MPRV SR Vladimír Machalík.



Ku kritike plánu presunu prostriedkov sa pripojil aj exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Magyar Fórum-Maďarské fórum. "Plány presunu peňazí z 1. do 2. piliera a pokles prostriedkov na priame platby, ovce a dobytok povedie k likvidácii produkcie potravín na Slovensku. Tí, čo produkujú energiu na poliach, zase budú na tom lepšie ako tí, čo sa pokúšajú o produkciu potravín. Tohtoročné sucho v kombinácii s poklesom štátnych podpôr pre poľnohospodárov bude mať nenapraviteľné dôsledky. Budeme mať ešte menej domácich potravín na našich pultoch. Vyzývame ministra Jána Mičovského (OĽaNO), ako aj celú vládnu koalíciu, aby dobre zvážili a prehodnotili svoje rozhodnutia, ktoré by viedli k poklesu podpôr pre oblasti produkujúce základné potravinárske suroviny," doplnil Simon.