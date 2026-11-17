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RPZV: Od 1. októbra bolo vyradených vyše 462.000 vozidiel
Samostatnou kategóriou sú neexistujúce vozidlá.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Avizované vyraďovanie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie už prináša výsledky. Od 1. októbra 2026 bolo vyradených celkovo viac ako 462.000 vozidiel vrátane nepoistených. Ich priemerný vek dosiahol 28,5 roka. Podľa odhadov Ministerstva vnútra SR toto číslo narastie až na takmer 570.000, čo je 15 percent zo všetkých aktuálne registrovaných áut na Slovensku. Informoval o tom v utorok Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV).
Vyraďovanie prinieslo omladenie slovenského vozidlového parku o necelých 11 mesiacov. Priemerný vek áut dosiahol 14 rokov, čo je stále o 1,3 roka viac ako priemer krajín Európskej únie.
Hromadné vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel sa týkalo prevažne koncernu Volkswagen s podielom 18 percent. Jasným lídrom tejto štatistiky je Škoda - každé ôsme vyradené vozidlo bolo tejto značky. Viac ako tri štvrtiny všetkých vozidiel vyradených od októbra boli v držbe fyzických osôb a po vyradení dosahujú vozidlá domácností priemerný vek 16 rokov.
„Medzi vyradenými vozidlami prevažovali modely, ktoré sa typicky vyskytovali na cestách v 90. rokoch minulého storočia. Patrí sem napríklad Felicia, Favorit, staršie generácie Octavie, Passatu a Golfu, ale aj vozidlá domácej výroby. Rekordérom bol 103-ročný Chevrolet Superior s rokom výroby 1923. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 28- a 29-ročné autá, ktorých bolo spolu viac ako 68.000,“ priblížila marketingová manažérka RPZV Monika Brečková.
Hromadne vyradené z evidencie z úradnej moci boli vozidlá, ktorých majitelia nemali platné povinné zmluvné poistenie (PZP) viac ako dva roky, a vozidlá s uplynutou lehotou dočasného vyradenia. Ide o kľúčový krok pre zavedenie nového automatizovaného a nepretržitého systému kontroly PZP, ktorá sa od 1. októbra vykonáva aj pri absolvovaní emisnej a technickej kontroly. Cieľom je zaviesť férové podmienky pre všetkých vodičov, ochrániť tých, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia, obmedziť plnenie z garančného fondu poisťovní a minimalizovať počet nepoistených áut na cestách.
„Podľa údajov technickej služby emisných kontrol S-EKA bolo neplatné PZP počas kontroly od 1. októbra zistené u 700 vozidiel. Z toho pri 540 si prevádzkovateľ uzatvoril poistenie v priebehu kontroly a vozidlo bolo na kontrole hodnotené ako spôsobilé. Zo zvyšných vozidiel sa tri štvrtiny vrátili na opätovnú kontrolu s platným PZP v priemere do piatich dní,“ uviedla Brečková.
V mnohých prípadoch išlo podľa nej o autá, ktoré majitelia už roky nepoužívajú, no v evidencii zostali formálne vedené so stavom „v premávke“. Aj nepoužívané vozidlá však musia byť poistené.
Na opätovné zaradenie už vyradeného vozidla do evidencie treba povinne absolvovať kontrolu originality, technickú a emisnú kontrolu (ak jej vozidlo podlieha) nie staršiu ako 15 dní. Zároveň je potrebné požiadať o opätovné schválenie na prevádzku na ktoromkoľvek okresnom úrade, uzatvoriť a uhradiť PZP aj požiadať o opätovné zaradenie do evidencie na dopravnom inšpektoráte.
Na to je potrebný doklad od polície o vyradení alebo pôvodné osvedčenie o evidencii alebo tabuľka s evidenčným číslom (TEČ), doklad vlastníckeho práva. Správne poplatky sú 20 eur za podanie žiadosti o opätovné schválenie a minimálne 33 eur za registráciu vozidla. K tomu treba pripočítať poplatky za kontroly, prepravu vozidla a TEČ.
Bez opätovného zaradenia je zakázané jazdiť s vozidlom v premávke. Inak hrozí pokuta od 150 do 800 eur a zákaz vedenia vozidla až na tri roky. Ak niekto vyradené vozidlo do 3,5 tony už používať nechce, je potrebné odovzdať ho na druhotné spracovanie spolu s neplatnými dokladmi a TEČ. V prípade vozidiel nad 3,5 tony je potrebné vrátiť osvedčenie o evidencii a TEČ na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.
Samostatnou kategóriou sú neexistujúce vozidlá. Ide o autá, ktoré síce v evidencii figurujú, no reálne už neexistujú - boli zošrotované, odcudzené a nenahlásené do pátrania, vyvezené bez odhlásenia z evidencie či rozobraté na diely. Tieto budú takisto vyradené automaticky, no povinnosť vrátiť osvedčenie o evidencii a TEČ nezaniká. Pri nesplnenej povinnosti budú doklady a TEČ zo zákona označené za stratené a s najväčšou pravdepodobnosťou evidované ako v pátraní.
Vyraďovanie prinieslo omladenie slovenského vozidlového parku o necelých 11 mesiacov. Priemerný vek áut dosiahol 14 rokov, čo je stále o 1,3 roka viac ako priemer krajín Európskej únie.
Hromadné vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel sa týkalo prevažne koncernu Volkswagen s podielom 18 percent. Jasným lídrom tejto štatistiky je Škoda - každé ôsme vyradené vozidlo bolo tejto značky. Viac ako tri štvrtiny všetkých vozidiel vyradených od októbra boli v držbe fyzických osôb a po vyradení dosahujú vozidlá domácností priemerný vek 16 rokov.
„Medzi vyradenými vozidlami prevažovali modely, ktoré sa typicky vyskytovali na cestách v 90. rokoch minulého storočia. Patrí sem napríklad Felicia, Favorit, staršie generácie Octavie, Passatu a Golfu, ale aj vozidlá domácej výroby. Rekordérom bol 103-ročný Chevrolet Superior s rokom výroby 1923. Najpočetnejšiu skupinu tvorili 28- a 29-ročné autá, ktorých bolo spolu viac ako 68.000,“ priblížila marketingová manažérka RPZV Monika Brečková.
Hromadne vyradené z evidencie z úradnej moci boli vozidlá, ktorých majitelia nemali platné povinné zmluvné poistenie (PZP) viac ako dva roky, a vozidlá s uplynutou lehotou dočasného vyradenia. Ide o kľúčový krok pre zavedenie nového automatizovaného a nepretržitého systému kontroly PZP, ktorá sa od 1. októbra vykonáva aj pri absolvovaní emisnej a technickej kontroly. Cieľom je zaviesť férové podmienky pre všetkých vodičov, ochrániť tých, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia, obmedziť plnenie z garančného fondu poisťovní a minimalizovať počet nepoistených áut na cestách.
„Podľa údajov technickej služby emisných kontrol S-EKA bolo neplatné PZP počas kontroly od 1. októbra zistené u 700 vozidiel. Z toho pri 540 si prevádzkovateľ uzatvoril poistenie v priebehu kontroly a vozidlo bolo na kontrole hodnotené ako spôsobilé. Zo zvyšných vozidiel sa tri štvrtiny vrátili na opätovnú kontrolu s platným PZP v priemere do piatich dní,“ uviedla Brečková.
V mnohých prípadoch išlo podľa nej o autá, ktoré majitelia už roky nepoužívajú, no v evidencii zostali formálne vedené so stavom „v premávke“. Aj nepoužívané vozidlá však musia byť poistené.
Na opätovné zaradenie už vyradeného vozidla do evidencie treba povinne absolvovať kontrolu originality, technickú a emisnú kontrolu (ak jej vozidlo podlieha) nie staršiu ako 15 dní. Zároveň je potrebné požiadať o opätovné schválenie na prevádzku na ktoromkoľvek okresnom úrade, uzatvoriť a uhradiť PZP aj požiadať o opätovné zaradenie do evidencie na dopravnom inšpektoráte.
Na to je potrebný doklad od polície o vyradení alebo pôvodné osvedčenie o evidencii alebo tabuľka s evidenčným číslom (TEČ), doklad vlastníckeho práva. Správne poplatky sú 20 eur za podanie žiadosti o opätovné schválenie a minimálne 33 eur za registráciu vozidla. K tomu treba pripočítať poplatky za kontroly, prepravu vozidla a TEČ.
Bez opätovného zaradenia je zakázané jazdiť s vozidlom v premávke. Inak hrozí pokuta od 150 do 800 eur a zákaz vedenia vozidla až na tri roky. Ak niekto vyradené vozidlo do 3,5 tony už používať nechce, je potrebné odovzdať ho na druhotné spracovanie spolu s neplatnými dokladmi a TEČ. V prípade vozidiel nad 3,5 tony je potrebné vrátiť osvedčenie o evidencii a TEČ na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.
Samostatnou kategóriou sú neexistujúce vozidlá. Ide o autá, ktoré síce v evidencii figurujú, no reálne už neexistujú - boli zošrotované, odcudzené a nenahlásené do pátrania, vyvezené bez odhlásenia z evidencie či rozobraté na diely. Tieto budú takisto vyradené automaticky, no povinnosť vrátiť osvedčenie o evidencii a TEČ nezaniká. Pri nesplnenej povinnosti budú doklady a TEČ zo zákona označené za stratené a s najväčšou pravdepodobnosťou evidované ako v pátraní.