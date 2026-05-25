< sekcia Ekonomika
Analýza: Aké druhy áut kupujú Slováci najčastejšie?
Dáta z overení cez RPZV za prvý kvartál tohto roka ukazujú, že poškodenie má v histórii 62,2 % overených vozidiel a manipulácia s kilometrami sa objavuje takmer pri každom piatom overenom aute.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. mája (TASR) - Prvý kvartál 2026 priniesol na Slovensku mierne spomalenie trhu s vozidlami. Dovoz ojazdených áut medziročne klesol o 4,5 % a trh s novými vozidlami o 6 %. Informovala o tom Monika Brečková, marketingová manažérka Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV).
„Pri dovoze vývoj v štruktúre vozidiel potvrdzuje pokračujúci tlak na cenovo dostupné vozidlá. Najväčší podiel tvoria autá staršie ako desať rokov. Tento segment sa posilnil, z 31 % v roku 2025 na takmer 34 % v prvom kvartáli 2026,“ uviedla Brečková. Priemerný vek vozidlového parku v prvom kvartáli 2026 stúpol o 0,24 roka na 15,05. Slovensko tak aj naďalej patrí medzi krajiny s najstarším vozidlovým parkom v Európe.
S vyšším priemerným vekom vozidiel sa spájajú aj riziká. Dáta z overení cez RPZV za prvý kvartál tohto roka ukazujú, že poškodenie má v histórii 62,2 % overených vozidiel a manipulácia s kilometrami sa objavuje takmer pri každom piatom overenom aute.
V rámci pohonov dovezených vozidiel si dominantné postavenie naďalej udržiava nafta, hoci jej podiel medziročne mierne klesol z 58 % na 51 %. Rast zaznamenali najmä elektrické vozidlá, zo 7 % na 10 %, čo potvrdzuje aj celkový trend z roka 2025.
„Trh s elektrickými vozidlami na Slovensku je v prvom kvartáli 2026 primárne poháňaný importom. Medzi novými registráciami elektrických vozidiel sa však stávajú merateľné čínske značky, ktoré prestávajú byť okrajovým javom. Sú už štandardnou konkurenciou európskych značiek, a to najmä v strednej kategórii cien,“ zhodnotila Brečková.
Elektromobilov bude podľa nej pribúdať. „V Nemecku, kde európske motoristické trendy vznikajú, narástli v prvom kvartáli 2026 registrácie vozidiel s alternatívnym pohonom medziročne o pätinu. Spolu tvoria takmer dve tretiny všetkých nových registrácií. Slovensko reaguje rovnako, aj keď s miernym oneskorením. Vidíme tak, že za prvý štvrťrok 2026 pribudlo na slovenských cestách medziročne o 52 % viac elektroáut, pričom celkovo ich tu jazdí už vyše 28.000,“ skonštatovala.
„Pri dovoze vývoj v štruktúre vozidiel potvrdzuje pokračujúci tlak na cenovo dostupné vozidlá. Najväčší podiel tvoria autá staršie ako desať rokov. Tento segment sa posilnil, z 31 % v roku 2025 na takmer 34 % v prvom kvartáli 2026,“ uviedla Brečková. Priemerný vek vozidlového parku v prvom kvartáli 2026 stúpol o 0,24 roka na 15,05. Slovensko tak aj naďalej patrí medzi krajiny s najstarším vozidlovým parkom v Európe.
S vyšším priemerným vekom vozidiel sa spájajú aj riziká. Dáta z overení cez RPZV za prvý kvartál tohto roka ukazujú, že poškodenie má v histórii 62,2 % overených vozidiel a manipulácia s kilometrami sa objavuje takmer pri každom piatom overenom aute.
V rámci pohonov dovezených vozidiel si dominantné postavenie naďalej udržiava nafta, hoci jej podiel medziročne mierne klesol z 58 % na 51 %. Rast zaznamenali najmä elektrické vozidlá, zo 7 % na 10 %, čo potvrdzuje aj celkový trend z roka 2025.
„Trh s elektrickými vozidlami na Slovensku je v prvom kvartáli 2026 primárne poháňaný importom. Medzi novými registráciami elektrických vozidiel sa však stávajú merateľné čínske značky, ktoré prestávajú byť okrajovým javom. Sú už štandardnou konkurenciou európskych značiek, a to najmä v strednej kategórii cien,“ zhodnotila Brečková.
Elektromobilov bude podľa nej pribúdať. „V Nemecku, kde európske motoristické trendy vznikajú, narástli v prvom kvartáli 2026 registrácie vozidiel s alternatívnym pohonom medziročne o pätinu. Spolu tvoria takmer dve tretiny všetkých nových registrácií. Slovensko reaguje rovnako, aj keď s miernym oneskorením. Vidíme tak, že za prvý štvrťrok 2026 pribudlo na slovenských cestách medziročne o 52 % viac elektroáut, pričom celkovo ich tu jazdí už vyše 28.000,“ skonštatovala.